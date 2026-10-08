वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कौन होगा बुमराह का साथी गेंदबाज

पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ आने वाली T20I सीरीज़ में अच्छा प्रदर्शन भुवनेश्वर कुमार के लिए भारतीय ODI टीम के दरवाज़े खोल सकता है, जिससे अगले साल अफ्रीका में होने वाले 50-ओवर के वर्ल्ड कप तक उनका सफ़र तय हो सकता है. न्यूज़ीलैंड दौरे के लिए T20I टीम में चुने जाने के साथ भुवनेश्वर चार साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय टीम में लौटे हैं. अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, "वह अब न्यूज़ीलैंड जा रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूं, अगर वह अच्छा खेलते हैं, तो हर कोई तुरंत कहेगा कि उन्हें ODI टीम में भी शामिल कर लिया जाए. चयनकर्ता बहुत बारीकी से नज़र रखेंगे."

भुवनेश्वर ने अपना आखिरी ODI मैच 2022 में पार्ल में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ खेला था. अश्विन ने कहा, "अगर वह गेंद को स्विंग कराते हैं और अच्छी फ़िटनेस दिखाते हैं, तो कोई भी जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को वर्ल्ड कप के लिए एक ही फ़्लाइट में साथ बैठने से नहीं रोक सकता, और भुवनेश्वर वर्ल्ड कप की पहली गेंद फेंक सकते हैं."

यूपी के इस तेज़ गेंदबाज़ ने अब तक 121 ODI मैच खेले हैं और 141 विकेट लिए हैं.

अश्विन ने कहा कि 36 वर्षीय खिलाड़ी की तेज़ गति से गेंद को स्विंग कराने की क्षमता दक्षिण अफ़्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर काम आएगी. उन्होंने आगे कहा, "क्या आपको स्विंग चाहिए? उनके पास स्विंग है. अगर आप चाहते हैं कि गेंद एक तरफ़ मुड़े, तो वह ऐसा कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि वह दोनों तरफ़ मुड़े, तो वह ऐसा भी कर सकते हैं. और उनके पास अच्छी रफ़्तार भी है."

हालांकि, अश्विन को उम्मीद है कि भुवनेश्वर अपनी फ़िटनेस बनाए रखेंगे, क्योंकि अतीत में उन्हें चोटों से जूझना पड़ा था. उन्होंने कहा, "मैं एक बार फिर पूरे भरोसे के साथ यह कह रहा हूं: अगर उन्होंने थोड़ी और मेहनत की होती, अगर समय सही होता और अगर वह उन चोटों से बच गए होते, तो अपने हुनर ​​के दम पर वह भारत के लिए सभी फ़ॉर्मेट में एक 'किंग' (महान खिलाड़ी) बन सकते थे."

(PTI इनपुट के साथ)