शेयर बाजार में आज गुरुवार, 8 अक्‍टूबर को बड़ी गिरावट देखी जा रही है. दोपहर करीब 1:40 बजे सेंसेक्‍स और निफ्टी, दोनों इंडेक्‍स में डेढ़ फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट देखी गई. BSE सेंसेक्‍स करीब 1,100 अंक से ज्‍यादा टूट गया और 71,500 के लेवल से भी नीचे आ गया. वहीं दूसरी ओर NSE निफ्टी 50 में भी बड़ी गिरावट देखी गई. ये 1.68 फीसदी या 380 अंक 22,222 के नीचे आ गया.

आज कुछ घंटों के भीतर निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपये साफ हो गए. आज गुरुवार को जब बाजार खुले थे, BSE सेंसेक्स पर लिस्‍टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4,70,98,931 करोड़ यानी 4.71 लाख करोड़ रुपये था, जो गुरुवार दोपहर 4,61,95,228 करोड़ यानी 4.61 लाख करोड़ रह गया. यानी इसमें करीब 10 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई.

किन वजहों से टूटा बाजार?

बाजार में इस गिरावट के पीछे कच्‍चे तेल की कीमतों में तेजी बड़ी वजह बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि निवेशक RBI की ताजा मॉनिटरी पॉलिसी के असर का आकलन कर रहे हैं, जबकि वैश्विक संकेत और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली भी बाजार की धारणा को प्रभावित कर रही है. बांड यील्ड में लगातार वृद्धि के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे सत्र में दबाव में नजर आया.

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