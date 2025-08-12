विज्ञापन
मैंने तो केवल यही पूछा है कि मेरा...', चेन्नई सुपरकिंग्स से अलग होने को लेकर अश्विन ने तोड़ी चुप्पी

Ravichandran Ashwin Breaks Silence On CSK: अश्विन आईपीएल में 239 मैचों में 30.94 की औसत से 201 विकेट लेकर पांचवें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं.

Ashwin Breaks Silence On CSK:
  • आर अश्विन CSK में अपनी भूमिका को लेकर टीम के आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं.
  • आईपीएल में खिलाड़ियों को बरकरार रखने की अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं हुई है और बातचीत जारी है.
  • अश्विन ने इस साल आईपीएल में नौ मैचों में सात विकेट लिए, जबकि टीम आखिरी स्थान पर रही.
Ravichandran Ashwin Breaks Silence On CSK: सीनियर आफ स्पिनर आर अश्विन (Ashwin on CSK) चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपने भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं जबकि ऐसी अटकलें हैं कि वह टीम से अलग होने की मांग कर सकते हैं.  खिलाड़ियों को बरकरार रखने (रिटेंशन) की समय सीमा में अभी दो महीने बाकी हैं और समझा जाता है कि अश्विन सीएसके के आला अधिकारियों से अपनी भूमिका को लेकर बातचीत कर रहे हैं.  आईपीएल के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा ,‘‘किसी खिलाड़ी के भविष्य को लेकर बात करना अभी जल्दबाजी होगी.  रिटेंशन की कट आफ तारीख अभी घोषित नहीं है लिहाजा हमारे पास समय है. ''

उन्होंने कहा ,‘‘खिलाड़ियों से बात करने की योजना नीलामी से पहले की थी और सीनियर होने के नाते अश्विन इसका हिस्सा है. अगले आईपीएल सत्र से पहले टीम में भूमिका समझने के लिये यह आपसी बातचीत है. ''

पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले 38 वर्ष के अश्विन को चेन्नई ने 2025 मेगा नीलामी में नौ करोड़ 75 लाख रूपये में खरीदा था.  चेन्नई के रहने वाले अश्विन 2009 से 2015 तक इसी टीम का हिस्सा थे. 

उन्होंने इस साल आईपीएल में नौ मैच खेलकर सात ही विकेट लिये. चेन्नई चार जीत और 10 हार के बाद आखिरी (दसवें) स्थान पर रही . ऐसी अटकलें हैं कि चेन्नई विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को ले सकती है जो राजस्थान रॉयल्स छोड़ना चाहते हैं. 

बता दें कि अश्विन आईपीएल में 239 मैचों में 30.94 की औसत से 201 विकेट लेकर पांचवें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं.  2025 में सीएसके में वापसी करने से पहले, वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट, किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं. 

