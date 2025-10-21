ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा देने की वजह से रिजवान से छीनी गई कप्तानी? दिग्गज का बयान आया सामने

Rashid Latif Big Statement: पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर से तख्तापलट हुआ है. मोहम्मद रिजवान से वनडे फॉर्मेट की कप्तानी छीन ली गई है. जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. यह फैसला इस लिए भी लोगों को हैरान कर रहा है. क्योंकि पिछले साल ही बाबर आजम से वनडे की कप्तानी छीनकर रिजवान के कंधों पर भार रखा गया था. मगर उनसे भी अब कप्तानी छीन ली गई है. शाहीन अफरीदी को नया कप्तान नियुक्त किया गया है. जिससे कई लोग हैरान हैं.

राशिद लतीफ ने जताई हैरानी

रिजवान की बर्खास्तगी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हड़कंप मच गया है. पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने इस फैसले की जमकर आलोचना की है. उनका मानना है कि मौजूदा हेड कोच माइक हेसन ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि रिजवान ने गाजा-इजराइल संघर्ष पर सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन किया था.

According to former Pakistan Captain Rashid Latif said Rizwan was removed from captaincy because he spoke for people of palestine and brought religious practices in the team which hesson didnt liked.#ShaheenAfridi #PakistanCricket #CricketTwitter pic.twitter.com/8CMCn2CIjN — Mustafa (@mustafamasood0) October 20, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'खबर चल रहा है कि रिजवान वनडे का कप्तान नहीं है. यार उसने फिलिस्तीन का झंडा क्या उठा लिया आप उसे कप्तानी से हटा दोगे? ये मानसिकता आ गई है कि एक इस्लामिक देश में गैर-इस्लामिक कप्तान आएगा.'

लतीफ ने आगे कहा, 'माइक हेसन इस फैसले के पीछे हैं ना? उसको ये संस्कृति पसंद नहीं आता होगा ड्रेसिंग रूम में. क्यों समझ नहीं आ रहा है लोगों को? 5 से 6 लोगों की टीम है. वह चाहेगा ऐसी संस्कृति ड्रेसिंग रूम से खत्म होनी चाहिए. हमें कोई ऐतराज नहीं था. इंजमाम उल हक था... सईद अनवर या सकलैन मुश्ताक टीम में थे. हमें कभी भी ऐतराज नहीं हुआ. ना ही किसी अन्य खिलाड़ी को कभी हुआ.'

