Rashid Khan: 'कोई भी टीम...', बड़ा उलटफेर कर न्यूजीलैंड पर ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान रशीद खान का बड़ा ऐलान

Rashid Khan on Historical Win vs New Zealand: टी20 विश्व कप 2024 (T20 WC 2024) का रोमांच हर दिन बढ़ता ही जा रहा है. कुल 20 टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट में अब उलटफेर का दौर शुरू हो चुका है. सबसे पहले उलटफेर की बात आती है तो अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान (USA vs PAK) को सुपर ओवर में हराया उसने इस टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना दिया और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जीत ने इस विश्व कप में दूसरा बड़ा उलटफेर कर दिया है. कप्तान राशिद खान और बायें हाथ के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी के चार चार विकेट की मदद से अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप ग्रुप सी के मुकाबले में न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया. जीत के लिये 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2021 उपविजेता न्यूजीलैंड टीम 15.2 ओवर में 75 रन पर आउट हो गई. उसके दो ही बल्लेबाज ग्लेन फिलिप (18) और मैट हेनरी (12) दोहरे अंक तक पहुंच सके. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आईपीएल खिताब जीत चुके रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz vs NZ) ने 56 गेंद में 80 रन बनाये. वहीं इब्राहिम जदरान ने 41 गेंद में 44 रन जोड़े.

ऐतिहासिक जीत पर राशिद खान ने कहा

टी20 में खास तौर पर न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ ये हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. इस विकेट पर (Rashid Khan on Pitch) रन बनाना आसान नहीं था, गुरबाज और इब्राहिम (Rashid Khan on Rahmanullah Gurbaz) ने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की, यह बल्ले, गेंद और फील्डिंग के साथ शानदार प्रदर्शन था. मैं इस टीम का नेतृत्व करके वास्तव में खुश हूं. मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी धीमी शुरुआत हुई. हमने पहले छह ओवरों में 30 रन बनाए. हमने बस वहां से आगे बढ़ने, अपना स्वाभाविक खेल खेलने और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने के बारे में बात की. हम 160-170 के आसपास जाना चाहते थे, हमारे पास इन विकेटों के लिए गेंदबाज थे. हमें बस लगातार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की जरूरत थी, नबी (Rashid Khan on Mohammad Nabi) का दूसरा ओवर, यह सकारात्मक था, थोड़ी स्पिन थी.

अगर हम अपने कौशल का उपयोग करते हैं, तो हमारे खिलाफ 160 का पीछा करना मुश्किल है. मैदान में ऊर्जा, प्रयास, विकेटों के बीच दौड़ अद्भुत थी. जीतें या हारें, हमें बस अपना 100% देने की जरूरत है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम बहुत कुछ खो देंगे. जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, मैं परिणाम के बारे में चिंता नहीं करता. फजलहक फारूकी पर राशिद ने कहा- वह हमें शुरुआत दे रहे हैं. जिस तरह से उसने दो मैचों में गेंदबाजी की है वह अद्भुत है, लेकिन वह अपने बेशिक पर काम करना जारी रखते हैं तो और भी बेहतर हो सकते हैं.