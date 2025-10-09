राशिद खान का धमाका, शेन वॉर्न-अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त, अफगानिस्तान की तरफ से बन गए खास

Rashid Khan Creates History: राशिद खान ने इतिहास रच दिया है. वह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में 200 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. 27 वर्षीय स्पिनर ने यह विशेष उपलब्धि बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में हासिल की. मैच के दौरान पारी की दूसरी सफलता प्राप्त करते हुए उन्होंने यह विशेष उपलब्धि अपने नाम की. खबर लिखे जाने तक उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ से कुल 115 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच 107 पारियों में उन्हें 20.29 की औसत से 202 सफलता हाथ लगी है.

अफगानिस्तान की तरफ से वनडे में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पांच गेंदबाज

202 विकेट - राशिद खान

176 विकेट - मोहम्मद नबी

115 विकेट - दौलत जादरान

101 विकेट - मुजीब उर रहमान

74 विकेट - गुलाबदीन नायब

वनडे में सबसे कम मैचों में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे स्पिनर बने राशिद खान

यही नहीं राशिद खान वनडे में सबसे तेज 200 विकेट चटकाने वाले दुनिया के दूसरे स्पिनर बन गए हैं. पहले स्थान पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक का नाम आता है. जिन्होंने 104 मैचों में 200 विकेट के आंकड़े को छुआ था.

वनडे में सबसे तेज 200 विकेट चटकाने वाले टॉप 5 स्पिनर

104 मैच - सकलैन मुश्ताक (पाकिस्तान)

115 मैच - राशिद खान (अफगानिस्तान)

125 मैच - शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)

137 मैच - आदिल रशीद (इंग्लैंड)

147 मैच - अनिल कुंबले (भारत)

पहले वनडे में अफगानिस्तान को मिली जीत

बात करें पहले वनडे के परिणाम के बारे में तो अबू धाबी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी टीम 48.5 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 221 रन बनाने में कामयाब हुई थी. चौथे एवं पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तौहीद हृदोय (56) और कैप्टन मेहदी हसन (60) अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे .

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 222 रनों के लक्ष्य को अफगानिस्तान की टीम ने 47.1 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. रहमानुल्लाह गुरबाज (50) और रहमत शाह (50) ने अर्धशतक लगाया. इनके अलावा छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अजमतुल्लाह उमरजई ने 40 रनों का योगदान दिया. पिछले मुकाबले में ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उमरजई को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

