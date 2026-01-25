Ranji Trophy: मोहम्मद शमी ने 'पंजा' जड़ बरपाया कहर, बंगाल ने सर्विसेज को हराकर नॉकआउट में बनाई जगह

Mohammed Shami Picks Five Wicket Haul Ranji Trophy: बंगाल ने रविवार को बंगाल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर एलीट ग्रुप सी के मैच में सर्विसेज को एक पारी और 46 रनों से हराकर 2025/26 रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. आखिरी दिन का खेल शुरू होने पर, बंगाल को औपचारिकताएं पूरी करने में मुश्किल से 20 मिनट लगे, क्योंकि मोहम्मद शमी ने 5-51 के आंकड़े के साथ सर्विसेज की पारी को शनिवार को ही खत्म कर दिया था. सर्विसेज, जो पहली पारी में 166 रन पर ऑल आउट हो गई थी, दूसरी पारी में 349 रन बना पाई, लेकिन फिर भी काफी पीछे रह गई.

आदित्य कुमार ने कुछ देर तक टिकने की कोशिश की, लेकिन 26 रन बनाकर शाहबाज अहमद का शिकार हो गए, जबकि अमरजीत सिंह 19 गेंदों पर बिना खाता खोले आकाश दीप की गेंद पर आउट हो गए. जयंत गोयत 68 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन सर्विसेज 75 ओवर में 287 रन पर ऑल आउट हो गई.

बंगाल ने अनुभवी बल्लेबाज सुदीप चटर्जी के 209 रनों की बदौलत 519 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके बाद उनके गेंदबाजों ने दोनों पारियों में 129 ओवर फेंके और बोनस प्वाइंट के साथ जीत के लिए जरूरी 20 विकेट हासिल किए.

इस शानदार जीत के साथ, बंगाल ने सात अंक हासिल किए और छह मैचों में 30 अंकों के साथ ग्रुप सी में फिलहाल टॉप पर पहुंच गया, जिससे नॉकआउट में उसकी जगह पक्की हो गई है. दूसरे स्थान के लिए अब सर्विसेज, हरियाणा और उत्तराखंड के बीच मुकाबला है.

लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, झारखंड ने उत्तर प्रदेश को एक पारी और 301 रनों से हराकर इस सीजन की सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज की.

यूपी अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 84 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें तेज गेंदबाज सौरभ शेखर ने 7.4 ओवर में 5-16 के शानदार आंकड़े दर्ज किए. इस नतीजे से झारखंड ग्रुप ए में लीडर विदर्भ के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है.

संक्षिप्त स्कोर: बंगाल 519 ने सर्विसेज 186 और 287 (75 ओवर में) (रजत पालीवाल 83, जयंत गोयत 68 नाबाद; मोहम्मद 5-51, मुकेश 2-56) को एक पारी और 46 रनों से हराया. झारखंड 561/6 घोषित ने उत्तर प्रदेश 176 और 84 को 27.4 ओवर में (आर्यन जुयाल 24; सौरभ शेखर 5-16) एक पारी और 301 रनों से हराया.