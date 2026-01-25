36 साल के तेजस्वी यादव, 45 के नितिन नवीन... युवा भारत में किस पार्टी का अध्यक्ष कितने साल का, देखें लिस्ट

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कमान उनके हाथों में सौंप दी है. महज 36 सालों के तेजस्वी यादव राजद प्रमुख के तौर पर देश के सबसे युवा अध्यक्ष में से एक होंगे. तेजस्वी यादव की उम्र 36 साल हैं तो 20 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने वाले नितिन नवीन 45 साल के हैं. जब देश की 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की हो तो युवाओं के हाथों में बागडोर सौंपना एक अहम रणनीतिक फैसला माना जा रहा है. तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और महागठबंधन के नेता भी हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में हाल ही में उनकी पार्टी को करारी हार का सामना बीजेपी-जेडीयू के गठबंधन के हाथों करना पड़ा था. उनकी पार्टी महज 25 सीटों पर सिमट गई.

भारत के बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख और उनकी उम्र



राष्ट्रीय जनता दल(RJD): तेजस्वी यादव : 9 नवंबर 1989 : 36

भारतीय जनता पार्टी (BJP): नितिन नवीन : 23 मई 1980 : 45 साल

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC): मल्लिकार्जुन खड़गे : 21 जुलाई 1942 : 83 साल

आम आदमी पार्टी (AAP): अरविंद केजरीवाल : 16 अगस्त 1968: 57 साल

बहुजन समाज पार्टी (BSP): मायावती 15 जनवरी 1956: 70 साल

समाजवादी पार्टी (SP) :अखिलेश यादव : 1 जुलाई 1973 : 52 साल

तृणमूल कांग्रेस (TMC) : ममता बनर्जी : 5 जनवरी 1955 : 71 साल

राजद की ओर से यह जानकारी दी गई और राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है. तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी बहन और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती भी बैठक में मौजूद थीं.बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अभी बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष हैं.तेजस्वी यादव ने राजद में बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक पार्टी में बदलाव का संकेत दिया है. तेजस्वी यादव और करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर अभी उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने तीखे सवाल उठाए थे. उन्होंने गद्दारों और तेजस्वी के कुछ करीबियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था. तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पिछले साल आरजेडी से निकाला गया था.तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था.

क्षेत्रीय दलों के नेता

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी : शरद पवार : 12 दिसंबर 1940 : 85 साल

शिवसेना (UBT) : उद्धव ठाकरे : 27 जुलाई 1960 : 65 साल

प्रशांत किशोर: जन सुराज पार्टी : 20 मार्च 1977: 48 साल

सुखबीर सिंह बादल : अकाली दल (SAD): 9 जुलाई 1962 : 63 साल

दक्षिण भारत के दल

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) : एमके स्टालिन : 1 मार्च 1953 : 72 साल

एचडी देवेगौड़ा: जनता दल सेक्युलर (JDS) : 18 मई 1933 : 92 साल

चंद्रशेखर राव (KCR) : भारत राष्ट्र समिति (BRS) : 17 फरवरी 1954 : 71 साल

चंद्रबाबू नायडू : तेलुगु देशम पार्टी (TDP): 20 अप्रैल 1950 : 75 साल

