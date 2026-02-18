रणजी ट्रॉफी : जम्मू-कश्मीर पहली बार पहुंचा फाइनल में, अब कर्नाटक से होगा मुकाबला

Jammu and Kashmir's Historic Ranji Trophy Final: तेज गेंदबाज आकिब नबी के हरफनमौला खेल से जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में बंगाल को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम फाइनल में पहुंची है मैच में 9 विकेट लेने वाले नबी ने जम्मू कश्मीर की पहली पारी में नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 42 रन की अहम पारी खेली जिसने जम्मू कश्मीर के लिए जीत की नींव रखी. नबी के हरफनमौला खेल ने भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी को फीका कर दिया. शमी ने जम्मू कश्मीर की पहली पारी में 22.1 ओवर में 90 रन देकर आठ विकेट लिये. बंगाल की पहली पारी में 328 रन के जवाब में जम्मू कश्मीर की पहली पारी 302 रन पर सिमटी.

पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले नबी ने दूसरी पारी में भी चार विकेट झटके जिससे बंगाल की टीम दूसरी पारी में महज 25.1 ओवर में 99 रन पर आउट हो गयी और जम्मू कश्मीर को जीत के लिए महज 126 रन का लक्ष्य मिला. जिसे जम्मू कश्मीर ने 4 विकेट खोकर हासिल करने में सफल हो गई.

जम्मू कश्मीर की दूसरी पारी में अब्दुल समद ने 27 गेंद पर 30 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिला दी. जम्मू कश्मीर ने अपनी पारी में तीन छक्के और 1 चौके लगाए. दूसरी ओर वंशज शर्मा ने नाबाद 43 रन बनाकर इस जीत में अहम भूमिका निभाई.

औकिब नबी रहे जीत के हीरो

जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी ने अपनी गेंदबाजी से कमाल किया और 9 विकेट लिए. कश्मीर एक्सप्रेस के नाम से विख्यात औकिब नबी 'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से विख्यात हो रहे हैं. सबसे ख़ास बात यह थी कि औकिब नबी आउटस्विंग और इनस्विंग गेंदों के बीच सहजता से बदलाव करते हैं जिससे बल्लेबाज उन्हें भांपने में असफल रहता है. यही कारण है कि बंगाल के खिलाफ मैच में उनकी गेंदबाजी के कहर बरपा दिया.

