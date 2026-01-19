21 जनवरी तक लें फैसला, नहीं तो टी20 वर्ल्ड कप से बंध जाएगा बोरिया-बिस्तर, ICC ने BCB को दिया अल्टीमेटम

ICC T20 World cup 2026: आईसीसी (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से कहा है कि भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी को लेकर 21 जनवरी तक फैसला ले या सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट से बाहर होने को तैयार रहे. आईसीसी और बीसीबी के बीच बातचीत के बावजूद मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है. यह संकट बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किये जाने के बाद शुरू हुआ.

आईसीसी के एक सूत्र ने कहा, 'बीसीबी अधिकारियों को 21 जनवरी तक फैसला लेने के लिये कहा गया है. अगर वे भारत आने से इनकार करते हैं तो रैंकिंग के आधार पर किसी दूसरी टीम को चुन लिया जायेगा.'

सुरक्षा चिंताओं और राष्ट्रीय गौरव का हवाला देकर बीसीबी ने कहा है कि उसकी टीम कोलकाता और मुंबई में विश्व कप के लीग मैच खेलने भारत नहीं जायेगी.

टूर्नामेंट का कार्यक्रम घोषित हो चुका है लिहाजा आईसीसी बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में स्थानांतरित नहीं करेगी. बांग्लादेश अगर आने से इनकार करता है तो मौजूदा रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है.

बांग्लादेश ग्रुप सी में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के साथ है.

