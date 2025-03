IND vs NZ: 'मेरी माने तो आज...' रमीज राजा ने इस टीम को बताया विजेता, विश्व क्रिकेट में बयान से मची खलबली

Ramiz Raja Prediction on IND vs NZ Champions Trophy 2025 Final: टीम इंडिया आज दुबई में न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के खिलाफ खिताबी जंग में उतरेगी और नजर होगी चमचमाती हुई चैंपियंस ट्रॉफी पर और मन में इतिहास रचने का एक विश्वास जो सिर्फ टीम इंडिया की नहीं बल्कि करोड़ो भारतीय फैंस का सपना है की भारत विजेता बने, टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड की टीम हर बार आईसीसी इवेंट्स में भारी रही है लेकिन अब तक टूर्नामेंट में अजय रही भारतीय टीम इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी. पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारत फाइनल जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. इस बीच पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी रमीज़ राजा ने भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता टीम (Ramiz Raja Prediction on IND vs NZ Champions Trophy 2025) को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और साथ ही साथ वो खूबियां और कमी भी गिना दी है जो टीम को हार और जीत के फासले के बीच खड़ा करेगी.

रमीज राजा ने फाइनल मुकाबले पर कहा

टॉस जीत के क्या करना है देखिए ये वही पिच है है जो कि पाकिस्तान-भारत के मैच में इस्तेमाल हुई थी करीब 14,15 दिन इसको आराम करने दिया गया है, इस पर और कोई मैच नहीं हुआ, इसमें एक तरह से फ्रेशनेस होगी लेकिन ये वही पिच है जो कि भारत को शायद ज्यादा सूट करती है और गेंद ग्रिप भी करता है और स्पिन भी करता है. जो आखिरी मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया से खेला था वो इतनी ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक नहीं था गेंद रुक कर बल्ले पर ठीक-ठाक आ रहा था सो अब न्यूजीलैंड जो है इसको डिस्क्राइब करना या कुछ पहले से प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए कि यह मैंने पहले भी बात की है कि ये रडार के नीचे उड़ते हैं और ये इकट्ठा होकर खेलते हैं. वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन के मकसद है इनका और इसी बुनियाद पर ये मैचे जीतते हैं और मैच जीतने की बड़ी वजह क्या बनती है जो स्ट्रेटजी है जो प्लान है उसकी एक्सक्यूट लाजवाब है.

भारत की बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंड टीम

इस वक्त जो है वो आप समझे 60-40 का मुकाबला है. ये फाइनल भारत के हाथ में है. भारत की बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंड टीम है. तीन ऑल राउंडर् हैं क्वालिटी के ऑल राउंडर्स हैं. नाम बताने की जरूरत नहीं है. टॉप ऑर्डर स्पेशलिस्ट है और स्पेशलिस्ट ऐसे नहीं है कि कोई एक दो सीजन से हैं स्पेशलिस्ट और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं. शुभमन गिल जो है वो अभी तक चमके नहीं है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, अगर वो चमकते हैं तो फिर प्रेशर और ज्यादा कम हो जाता है. टॉप ऑर्डर पे इसी तरह से केएल राहुल जो है वो आके निचले नंबरों पे बहुत ही शानदार इनिंग्स खेलते हैं. अगर प्रेशर हो तो बहुत ही नपी तुली बैटिंग करते हैं और प्रेशर अगर ना हो तो वो बड़ी हिट्स भी लगा सकते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपनी बैटिंग का जादू जगाया तो ये सारी चीजें अच्छी है.

भारत के पास शानदार ऑल-राउंडर हैं तीन स्पिनर्स हैं. इसी तरह से अब देखना ये है कि क्या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाते हैं या कुलदीप यादव को फिर से प्रेफर करेंगे. कुलदीप यादव थोड़े से जो है वो नरम गरम से चल रहे हैं लेकिन रिस्ट स्पिनर का हमेशा फायदा होता है और मैं तो यही समझता हूं कि स्पिन डिपार्टमेंट का कॉमिनेशन इनको नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि स्पिनर्स जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ करीब 17 सिर्फ स्वीप शॉट्स खेली गई थी, 37 ओवर्स जो स्पिनर्स ने किए थे और इसी वजह से ये एक भरपूर टीम बन चुके हैं.

भारत के स्पिनर 90 किमी से ज्यादा की स्पीड पर बॉल कर रहे हैं जो कि भारत के एटलीस्ट दो तो स्पिनर्स ऐसे ही है बल्कि सारे ही स्पीड पर बॉल करते हैं वो ज्यादा उनको स्पिन भी मिलता है और ज्यादा इंपैक्टफुल भी है. सारे जो इस वक्त जो इंडिकेटर्स हैं वो भारत की तरफ जा रहे हैं और भारत के लिए बहुत ही ऑर्डिनरी दिन होना पड़ेगा बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में न्यूजीलैंड से मैच हारने के क्योंकि कॉन्फिडेंस भी है अभी तक एक मैच भी नहीं हारे हैं. कंडीशन सूट करती हैं उसके बाद जो है फास्ट बलिंग शानदार है और उसके बाद स्पिन शानदार है बैटिंग बहुत ही पावरफुल है अब देखना यही है कि क्या न्यूजीलैंड फील्ड में ग्लेन फिलिप्स ने जैसे विराट कोहली का कैच लिया था कुछ ऐसी हैरान परफॉर्मेंस करके दबाव में ला सकते हैं या नहीं.