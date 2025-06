नीचे उफनती नदी, ऊपर झूलता लड़का... डरा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की बाढ़ की ये 5 खौफनाक वीडियो

पूर्वोत्तर भारत के आसमान में घिर आए काले बादल अब लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। छह राज्यों में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं. हर तरफ सिर्फ पानी... पानी और तबाही का मंजर है. ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान को लांघ चुकी हैं. लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं. राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं.

गांव के गांव पानी में समा गए हैं. खेत, सड़कें और घर सब डूब चुके हैं. लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से पंगु कर दिया है. बाढ़ग्रस्त इलाकों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, वो रूह कंपा देने वाले हैं. कहीं मासूम बच्चे बहते हुए पानी से बचाए जा रहे हैं, तो कहीं छतों पर फंसे लोग मदद की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं.

असम की जीवनरेखा मानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी इस समय खतरनाक रूप में है. डिब्रूगढ़, निम्माटीघाट सहित कई जगहों पर ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. केवल ब्रह्मपुत्र ही नहीं बल्कि 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं. नतीजतन, हजारों गांवों में पानी भर चुका है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं.

#WATCH | Manipur: Several areas in Imphal flooded following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/18dcZtdY1q

बचाव कार्यों में सेना, वायुसेना और NDRF के जवान दिन-रात जुटे हैं. भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए उड़ान भर रहे हैं. सैकड़ों राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों को अस्थाई रूप से शरण दी जा रही है. असम रायफल्स के जवानों को भी मौके पर लगाया गया है.

Assam: Karimganj faces severe disaster after three days of relentless rain caused widespread flooding. The rivers are flowing above danger levels. Public roads, including the National Highway, are submerged due to artificial flooding, leaving many areas across the district… pic.twitter.com/3LmDqdjMaR