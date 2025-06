उत्तराखंड की चर्चित IPS रचिता जुयाल ने इस्तीफा क्यों दिया, जानिए उन्होंने खुद सामने आकर क्या बताया 

उत्तराखंड की चर्चा में रहने वाली तेज-तर्रार IPS रचिता जुयाल पिछले दिनों अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया था. जैसे ही उन्‍होंने इस्‍तीफा दिया, हर तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर क्‍यों उन्‍होंने अचानक अपनी ड्यूटी को अलविदा कह दिया जबकि उनकी सर्विस को सिर्फ 10 साल ही हुए थे. अब रचिता ने खुद सामने आकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है. रचिता ने एक वीडियो जारी कर इस्‍तीफे के पीछे व्‍यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है.

रचिता बॉलीवुड एक्‍टर राघव जुयाल की भाभी हैं और उनकी पहचान एक तेज-तर्रार ऑफिसर के तौर पर होती है. रचिता का जो वीडियो आया है, उसमें उन्‍हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'मैं रचिता जुयाल हूं 2015 बैच आईपीएस हूं, उत्‍तराखंड कैडर से हूं. मैंने हाल ही में 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रेजीगेनेशन दिया है. यह इस्‍तीफा मैंने अपने व्‍यक्तिगत कारणों से दिया है. लाइफ में सबके अपने प्‍लान होते हैं और मेरे भी कुछ प्‍लान हैं जिन्‍हें मैं पूरा करना चाहती हूं.' उन्‍होंने आगे कहा, 'काफी लंबे समय से हमारे परिवार में इस पर चर्चा हो रही थी और हमने अपनी सुविधा के आधार पर यह फैसला लिया है. उत्तराखंड के लिए मेरा प्यार अभी भी कायम है और मैं राज्य के लिए हर संभव तरीके से योगदान देती रहूंगी.'

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: After resigning from service, Uttarakhand-cadre IPS officer Rachita Juyal says, "I recently submitted my resignation after completing 10 years of service, citing personal reasons. Everyone has certain plans in life, and I, too, have aspirations… pic.twitter.com/Gs1hZCERbW