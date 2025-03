'भारत पर...', 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के बाद रचिन रवींद्र का सनसनीखेज बयान, जानें इंडिया को लेकर क्या कहा

Rachin Ravindra Statement After Becoming Player Of The Match: न्यूजीलैंड की दक्षिण अफ्रीका पर 50 रनों की शानदार जीत में रचिन रविंद्र ने 101 गेंदों पर 108 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत से न्यूजीलैंड की भिड़ंत होगी. प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त करने के बाद रचिन रविंद्र ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने सेमीफाइनल में टीम की शानदार जीत में योगदान दिया. बुधवार को पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में रविंद्र ने अपना पांचवां वनडे शतक लगाया. ये सभी शतक आईसीसी इवेंट में आए और इस प्रतियोगिता का दूसरा शतक है. अब वह आईसीसी टूर्नामेंट में अपने पहले पांच वनडे शतक लगाने वाले एकमात्र पुरुष बल्लेबाज बन गए हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में रविंद्र ने दूसरे विकेट के लिए विलियमसन के साथ 154 गेंदों पर 164 रन जोड़े. विलियमसन ने 94 गेंदों पर 102 रन बनाए. यह उनका 15वां शतक है. रविंद्र ने कहा कि सेमीफाइनल में शानदार जीत में योगदान देना शानदार अहसास है. मैं उतनी अच्छी शुरुआत नहीं कर पाया, जितनी मैं चाहता था. दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन केन और यंग के साथ साझेदारी अच्छी रही.

हम 300 के आसपास के स्कोर के बारे में सोच रहे थे. ग्लेन और मिशेल ने शानदार खेल दिखाया. आज की जीत का लुत्फ उठाना, टीम के साथ मिलकर जश्न मनाना और एक-दूसरे के साथ घुलना-मिलना महत्वपूर्ण है. एक बार जब हम दुबई पहुंच जाएंगे, तो हम फाइनल पर फोकस करेंगे. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने 43 रन देकर 3 विकेट लिए और दक्षिण अफ्रीका टीम की कमर तोड़ दी.

उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश करना एक शानदार एहसास है. फाइनल में हमें एक अच्छी टीम से चुनौती मिलेगी. फाइनल में खेलने के तरीके के बारे में बात करते हुए, सैंटनर ने कहा , 'इस जीत से दुबई में भारत पर दबाव बनाने के ल‍िए हमें आत्मविश्वास मिला. आप समझते हैं कि कौन सी चीजें काम करती हैं और कौन सी नहीं.'

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने कहा क‍ि लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ी साझेदारियों की कमी पर अफसोस जताया. न्यूजीलैंड ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया. मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की. 363 का पीछा करने के लिए हमने एक या दो अच्छी साझेदारियां कीं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थीं.

