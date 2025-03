'भारत के खिलाफ...', सावधान टीम इंडिया! सेमीफाइनल में जीत मिलते ही मिचेल सैंटनर ने भारत को दी चेतावनी

Mitchell Santner Statement After Victory Against South Africa: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार (पांच मार्च) को दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. जहां न्यूजीलैंड की टीम 50 रन के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. इसके साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में भी प्रवेश कर लिया है. अहम मुकाबले में अफ्रीकी टीम के खिलाफ मिली जीत के बाद कप्तान मिचेल सैंटनर काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'फाइनल मुकाबले में पहुंचना एक शानदार एहसास है. सेमीफाइनल में हमें एक अच्छी टीम से टक्कर मिली. भारत के खिलाफ हम खेल चुके हैं और फिर से उनके साथ खेलने के लिए उत्सुक हैं.'

मैच के दौरान शीर्ष क्रम में रचिन रवींद्र (108) और केन विलियमसन (102) जबर्दस्त लय में नजर आए. दोनों ही बल्लेबाजों ने उम्दा बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा. सैंटनर ने इन दोनों खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा, 'रचिन रवींद्र और केन विलियमसन के साथ हमने शुरूआती पलों में जिस तरह से मंच तैयार किया और फिर डेथ ओवरों में विस्फोटक खेल दिखाया. वह शानदार था. फिनिशर्स ने अपना बखूबी काम किया.'

