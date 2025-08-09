ZIM vs NZ: न्यूजीलैंड के तीन बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

Rachin Ravindra, Devon Conway, Henry Nicholls Create History : दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक कुल 3 विकेट पर 601 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे (Devon Conway) ने 153 रन, हेनरी निकोल्स ने नाबाद 150 रन और और रचिन रवींद्र ने नाबाद 165 रन बनाए हैं. तीनों बल्लेबाजों ने शतक जमाकर इतिहास रच दिया है. न्यूजीलैंड की टीम अब टेस्ट इतिहास की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसके तीन बल्लेबाजों ने घर से बाहर एक ही टेस्ट पारी में 150+ रन बनाए हों. हालांकि न्यूजीलैंड से पहले भारत और इंग्लैंड की टीम के ऐसी टीम रही है जिनके तीन बल्लेबाजों ने एक ही टेस्ट पारी में 150+ स्कोर बनाए हैं लेकिन वो सभी ने अपने घर में खेले गए टेस्ट मैच में ऐसा कारनामा किया था. य़ानी न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट इतिहास की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसके नाम घर से बाहर ऐसा कारनामा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

बता दें कि इंग्लैंड ने साल 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में ऐसा करने वाली पहली टीम थी, जबकि भारत ने कानपुर में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा करने का कमाल कर दिखाया है.

न्यूजीलैंड इतिहास में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली टेस्ट टीम बनी (New Zealand become the first team to have three batters scoring 150 runs in a single Test innings away from home)

टीम 150 + स्कोर करने वाले बल्लेबाजों की संख्या Vs वेन्यू साल इंग्लैंड 3 ऑस्ट्रेलिया द ओवल 1938 भारत 3 श्रीलंका ग्रीन पार्क, कानपुर 1986 न्यूजीलैंड 3 जिम्बाब्वे क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो 2025

बता दें कि जिम्बाब्वे की ओर से मुजारबानी ने 101 रन और विंसेंट मासेकेसा ने 104 देकर 1-1 विकेट लिया, जबकि बाकी गेंदबाज़ कोई खास कमाल नहीं कर सके.दूसरे दिन में न्यूज़ीलैंड ने 427 रन बनाए और सिर्फ दो विकेट गंवा. अब तीसरे दिन सबकी नजर हेनरी निकोल्स और और रचिन रवींद्र पर है, दोनों बल्लेबाज अपना दोहरा शतक पूरा करने की कोशिश करेंगे.