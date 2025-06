तीन साल का लंबा इंतजार..., रिंकू सिंह के साथ सगाई के बाद प्रिया सरोज ने अपनी लव स्टोरी से उठाया पर्दा

Priya Saroj Cricketer Rinku Singh: समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह से सगाई करने के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने बताया कि इस दिन के लिए उन्हें कितना लंबा इंतजार करना पड़ा. प्रिया सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यह दिन लगभग तीन साल से हमारे दिलों में बसा हुआ था. इंतजार का हर पल सार्थक था. सगाई पूरे दिल से और हमेशा के लिए साथ रहने के लिए हुई." वहीं, रिंकू ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. रिंकू ने भी अपने पोस्ट में लिखा है कि इस दिन का सपना तीन साल से देख रहे थे.

This day has been in our hearts for so long - almost three years - and the wait was worth every second🫶



Engaged - with full hearts and a forever to go.💍❤️ pic.twitter.com/kEvWsaSUu5