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117 रन, 13 चौके और 6 छक्के...प्रिया पुनिया ने रचा दिल्ली प्रीमियर लीग का नया इतिहास, टूट गए सबसे बड़े रिकॉर्ड

प्रिया पुनिया ने 66 गेंदों में 117 रन की विस्फोटक पारी खेलकर महिला DPL के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया और सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

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117 रन, 13 चौके और 6 छक्के...प्रिया पुनिया ने रचा दिल्ली प्रीमियर लीग का नया इतिहास, टूट गए सबसे बड़े रिकॉर्ड
Priya Punia
X/DelhiPLT20

South Delhi Superstarz Vs East Delhi Riders: अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 71 रनों से हराया. सुपरस्टार्स की जीत में ओपनर प्रिया पुनिया की शानदार सेंचुरी का अहम योगदान रहा, जिन्होंने टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन बैटिंग पारियों में से एक खेली.

अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

इस दाएं हाथ की बैटर ने 66 गेंदों पर 117 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और छह छक्के शामिल थे. उनकी यह शानदार पारी विमेंस DPL के इतिहास की दूसरी सेंचुरी और टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी था.

पुनिया ने शुरुआत से ही मोर्चा संभाला और आत्मविश्वास के साथ ईस्ट दिल्ली के बॉलर्स का सामना किया. उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाईं और स्कोरिंग रेट को ऊंचा बनाए रखा, जिससे साउथ दिल्ली का पारी पर कंट्रोल बना रहा. उनके अटैकिंग अंदाज की वजह से दूसरे छोर पर मौजूद बैटर्स भी खुलकर शॉट्स खेल पाए.

पुनिया की शानदार पारी के दम पर सुपरस्टार्स ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया और चेज शुरू होने से पहले ही ईस्ट दिल्ली पर दबाव बना दिया. इसके बाद बॉलर्स ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए जीत पक्की की और राइडर्स को कभी भी सहज लय में नहीं आने दिया.

एक मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स को शुरुआती दौर में लय हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा. साउथ दिल्ली के बॉलर्स ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर दबाव बनाए रखा, जिससे 14वें ओवर तक राइडर्स का स्कोर 61/5 हो गया और उनके सामने जीत के लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हो गया.

कई विकेट गिर जाने के कारण, वे सुपरस्टार्स पर वापस दबाव बनाने के लिए ज़रूरी बड़ी पार्टनरशिप या बाउंड्री नहीं लगा पाए. आखिरकार ईस्ट दिल्ली ने अपने 20 ओवरों में 110/6 रन बनाए और टारगेट से काफी पीछे रह गए.

इस जीत ने सभी विभागों में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की ताकत को दिखाया; उनकी बैटिंग ने मैच की नींव रखी और बॉलिंग यूनिट ने ईस्ट दिल्ली की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी. वहीं, पुनिया के लिए रिकॉर्ड बनाने वाली 117 रनों की पारी उनके यादगार प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत रहेगी.

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