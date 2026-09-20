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एक सवाल का जवाब नहीं मिला तो तोड़ दिया सालों पुराना रिश्ता, अब नई जर्सी में दिखेंगे उमेश यादव!

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (वीसीए) से अपना 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) हासिल कर लिया है.

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एक सवाल का जवाब नहीं मिला तो तोड़ दिया सालों पुराना रिश्ता, अब नई जर्सी में दिखेंगे उमेश यादव!
उमेश यादव को वीसीए से मिला एनओसी
IANS

टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव ने मौजूदा घरेलू सीजन में विदर्भ का साथ छोड़ने और कहीं और नए मौके तलाशने का फैसला किया है. 38 वर्षीय उमेश ने विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (वीसीए) से अपना 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) हासिल कर लिया है. 

एक सूत्र ने रविवार को 'आईएएनएस' को बताया, 'उन्हें विदर्भ से आधिकारिक तौर पर एनओसी मिल गया है और वह अभी अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. उमेश की बातचीत अभी दो-तीन राज्य संघों (खासकर छोटे राज्यों) के साथ चल रही है, हालांकि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है. वह नागपुर से नई दिल्ली लौट आए हैं, जहां वह आजकल ज्यादातर समय बिताते हैं. आने वाले दिनों में अपनी अगली घरेलू क्रिकेट टीम के बारे में अंतिम फैसला लेंगे.' 

टीम में अपनी भूमिका के बारे में मांगी जानकारी

माना जा रहा है कि इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने पहले वीसीए सिलेक्शन पैनल से पूरी तरह फिट होने के बाद टीम में अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई पक्का जवाब नहीं मिला. कुछ महीने पहले स्थानीय विदर्भ टी20 प्रीमियर लीग में खेलने के बावजूद, मौजूदा अनिश्चितता के कारण उमेश ने विदर्भ छोड़ने का फैसला किया.

दूसरे राज्यों में जाने के लिए मांगी थी मदद

'उमेश घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए एक नई राज्य टीम की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वह अब विदर्भ के लिए नहीं खेलना चाहते हैं. मामले की जानकारी रखने वाले एक और सूत्र ने आईएएनएस को बताया, 'उन्होंने दूसरे मजबूत राज्यों में जाने के लिए कुछ लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.'

आखिरी बार जून 2023 में मैदान पर दिखे उमेश

उमेश ने आखिरी बार जून 2023 में ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में भारत के लिए खेला था, जिसमें टीम को हार का सामना करना पड़ा था. उनके नाम 57 टेस्ट मुकाबलों में 170 विकेट हैं. घरेलू मैदान पर खेले गए 32 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने 25.88 की औसत से 101 विकेट लिए हैं.

उमेश यादव के नाम 288 विकेट

उमेश यादव का साल 2018 से घरेलू हालात में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में 18.25 की बेहतरीन औसत से 43 विकेट लिए हैं. इस दौरान दो बार पारी में पांच विकेट और एक बार मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया है. उमेश ने सभी फॉर्मेट के कुल 141 मैच खेले, जिसमें 288 विकेट चटकाए. मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2015 में, उमेश 17.83 की औसत से 18 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों की सूची में तीसरे पायदान पर रहे.

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