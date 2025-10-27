श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, मैच के दौरान पसलियों में आई थी चोट: सूत्र

Shreyas Iyer Admitted To ICU In Sydney : भारतीय टीम से बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. मध्यक्रम के अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सिडनी स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक वह ICU में हैं. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में कैच पकड़ते हुए वह चोटिल हो गए थे. जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था. अब उनको लेकर खबर सामने आ रही है कि पसलियों में लगी चोट की वजह से उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है.

कैच पकड़ते हुए चोटिल हुए थे अय्यर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला गया था. जहां अय्यर बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर भागते हुए कैच पकड़ने के प्रयास में बुरी तरह से चोटिल हो गए थे. शुरूआती चिकित्सा के बाद भी जब उन्हें कुछ खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो उन्हें ड्रेसिंग रूम से अस्पताल ले जाया गया. जहां से अब यह दुखद खबर सामने आ रही है.

🚨 BIG UPDATE ON SHREYAS IYER 🚨



- Shreyas Iyer is currently admitted in Sydney Hospital as medical reports indicated internal bleeding due to rib cage injury. He is expected to be Hospital for 5 to 7 days. (PTI). pic.twitter.com/4kx9srJHGI — Tanuj (@ImTanujSingh) October 27, 2025

2 से 7 दिनों तक निगरानी में रहेंगे श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर से जुड़े इस घटनाक्रम पर एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई से कहा, 'उनके स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करीब 2 से 7 दिनों की निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि रक्तस्राव के कारण संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है.'

सूत्र ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'भारतीय टीम के फिजियो और डॉक्टर बिना देरी किए उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए. जहां उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन यह जानलेवा हो सकता था. वह एक मजबूत खिलाड़ी है और जल्द ही ठीक हो जाएंगे.'

रिकवरी में लग सकता है लंबा वक्त

शुरुआती समय में ऐसा लग रहा था कि अय्यर लगभग तीन सप्ताह तक मैदान से दूर रह सकते हैं, लेकिन इन खबरों के सामने आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी रिकवरी अवधि लंबी हो सकती है.

