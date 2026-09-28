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टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज प्रवीण कुमार की BCCI में एंट्री की तैयारी? सिलेक्शन कमिटी के लिए किया आवेदन

उत्तर प्रदेश के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने BCCI की जूनियर सिलेक्शन कमिटी में एक पद के लिए अप्लाई किया है.

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टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज प्रवीण कुमार की BCCI में एंट्री की तैयारी? सिलेक्शन कमिटी के लिए किया आवेदन
प्रवीण कुमार
X (formerly Twitter)

टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज प्रवीण कुमार ने BCCI की जूनियर सिलेक्शन कमिटी में एक पद के लिए अप्लाई किया है. दरअसल, BCCI देश भर में ग्रासरूट लेवल से उभरते हुए टैलेंट को खोजने और उन्हें तैयार करने के लिए एक खास पैनल बनाने की तैयारी कर रहा है. प्रवीण कुमार ने इस पैनल में जगह पाने के लिए बोर्ड को अप्लाई किया है. पूर्व क्रिकेटर ने खुद 'इंडियन एक्सप्रेस' से बात करते हुए अपने एप्लीकेशन की पुष्टि की.

उत्तर प्रदेश के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्होंने आने वाले पैनल का सदस्य बनने के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि वह देश के क्रिकेट इकोसिस्टम में योगदान देना चाहते हैं. उन्हें नौकरी मिलने का भरोसा है क्योंकि उन्हें कोचिंग का पिछला अनुभव है और उन्होंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए सिलेक्टर के तौर पर काम किया है.

39 साल के प्रवीण कुमार ने मीडिया हाउस को बताया, 'हां, मैंने जूनियर सिलेक्शन कमिटी के लिए अप्लाई किया है. मैं रिटायर हो चुका हूं और क्रिकेट में योगदान देना चाहता था. मैंने पहले कोचिंग की है और मैं पहले UPCA में सिलेक्टर था, इसलिए मैंने अप्लाई करने के बारे में सोचा.'

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, जूनियर सिलेक्शन कमिटी के लिए कई पूर्व क्रिकेटरों ने पहले ही क्रिकेट बोर्ड को अपने एप्लीकेशन भेज दिए हैं. प्रवीण कुमार के साथ-साथ, रमेश पोवार और सुदीप त्यागी जैसे पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी आने वाली कमिटी का सदस्य बनने की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं. दरअसल, प्रवीण कुमार गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते थे. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वह भारतीय क्रिकेट टीम के साथ अपने बेहतरीन दौर में थे. उन्होंने खेल के तीनों फॉर्मेट में 'मेन इन ब्लू' (भारतीय टीम) का प्रतिनिधित्व किया.

प्रवीण कुमार का क्रिकेट करियर

पूर्व तेज गेंदबाज ने टीम के लिए 6 टेस्ट मैच खेले और 27 विकेट लिए, जिसमें एक बार 4 विकेट और एक बार 5 विकेट लेना शामिल है. उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में रहा, जहां उन्होंने 68 मैचों में 77 विकेट लिए और तीन बार 4 विकेट लेने का कारनामा किया. खेल के सबसे छोटे फ़ॉर्मैट में, प्रवीण कुमार ने 10 टी20I मैचों में 7.42 के स्ट्राइक रेट से 8 विकेट लिए. 2011 के इंग्लैंड दौरे पर वे भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे; उन्होंने 15 विकेट लिए, जिसमें मशहूर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 5 विकेट लेना भी शामिल था. 2008 की CB सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुमार ने 4 मैचों में 10 विकेट लिए और भारत ने सीरीज जीती.

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