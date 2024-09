SL vs NZ : श्रीलंका के जयसूर्या ने रचा इतिहास, मुथैया मुरलीधरन को पछाड़कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Prabath Jayasuriya record : न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच (SL vs NZ 2nd Test) में श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या (Prabath Jayasuriya record in Test) ने धमाका कर दिया है. प्रभात जयसूर्या ने गजब की गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड की पहली पारी में 6 विकेट लेने में सफल रहे. बता दें कि न्यूजीलैंड की पहली पारी केवल 88 रन पर सिमट गई. श्रीलंका को 514 रनों की बढ़त मिली है. बता दें कि जयसूर्या ने टेस्ट में एक बड़ा कमाल कर दिया है. अबतक प्रभात जयसूर्या ने अपने 16 टेस्ट मैच में 9 बार पांच विकेट हॉल एक पारी में करने में सफल हो गए हैं. ऐसे में प्रभात करियर के पहले 16 टेस्ट में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल करने के मामले में दुनिया के संयुक्त रूप से दूसरे स्पिन गेंदबाज बन गए हैं.

इस मामले में प्रभात ने मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) को पछाड़ दिया है. मुरली ने अपने करियर के पहले 16 टेस्ट में केवल 3 बार ही पांच विकेट हॉल करने में सफल रहे थे. वहीं, इस मामले में पहले नंबर पर क्लेरी ग्रिमेट हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के पहले 16 टेस्ट में 10 बार पांच विकेट हॉल करने कारनामा किया था.

अब प्रभात, अश्विन के साथ पहले 16 टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल करने वाले स्पिनर बन गए हैं. अश्विन ने भी अपने टेस्ट करियर के पहले 16 टेस्ट में 9 बार पांच विकेट हॉल करने का कमाल किया था.

पहले 16 टेस्ट में स्पिनर द्वारा सर्वाधिक 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड

10 - क्लेरी ग्रिमेट

9 - रविचंद्रन अश्विन

9 - प्रभात जयसूर्या

8 - सुभाष गुप्ते

3- मुरलीधरन

वैसे, Muttiah Muralitharan टेस्ट में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल करने वाले गेंदबाज भी बने. मुरलीधरन ने अपने टेस्ट करियर में 67 बार एक पारी में 5 विकेट हॉल करने का कमाल किया है.

श्रीलंका के लिए टेस्ट में सर्वाधिक पांच विकेट:

67 - मुथैया मुरलीधरन

34 - रंगना हेराथ

12 - चामिंडा वास

9 - प्रभात जयसूर्या

टेस्ट में पहली पारी में सबसे ज़्यादा बढ़त (Highest 1st inngs lead taken in a Test)

702 इंग्लैंड Vs ऑस्ट्रेलिया द ओवल 1938

587 दक्षिण अफ्रीका Vs श्रीलंका कोलंबो एसएससी 2006

570 पाकिस्तान Vs न्यूजीलैंड लाहौर 2002

563 इंग्लैंड Vs वेस्टइंडीज किंग्स्टन 1930

514 श्रीलंका Vs न्यूजीलैंड गॉल 2024 *

509 इंग्लैंड Vs साउथ अफ्रीका लॉर्ड्स 2003

504 ऑस्ट्रेलिया Vs इंग्लैंड ब्रिसबेन 1946

टेस्ट मैच की बात करें तो श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 602/5 का स्कोर बनाकर पारी की घोषणा कर दी थी. वहीं, श्रीलंका की ओर से दिनेश चांदीमल ने 116 रन और कामिंदु मेंडिस ने नाबाद 182 रन बनाए थे. Kusal Mendis ने भी 106 रन बनाकर तहलका मचा दिया था. बता दें कि श्रीलंका ने कीवी टीम को फॉलोऑन दिया है.