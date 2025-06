Prabath Jayasuriya: घर के शेर का हुआ बुरा हाल, जो कभी नहीं हुआ, वैसी दुर्दशा हुई इस बार

Prabath Jayasuriya, Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test: श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जा रहा है. जहां श्रीलंका के करिश्माई स्पिनर प्रभात जयसूर्या को पहली पारी में कोई सफलता हासिल नहीं हुई है, जो बेहद हैरान कर देने वाली है. खबर लिखे जाने तक 33 वर्षीय खिलाड़ी ने श्रीलंका की तरफ से कुल 21 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 38 पारियों में 31.41 की औसत से 116 सफलता हासिल हुई है. इन विकेटों में उन्होंने 80 विकेट केवल गॉल में चटकाए हैं. ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ गॉल में जारी पहले टेस्ट मुकाबले में उनके निराशाजनक प्रदर्शन को देख हर कोई हैरान है. पिछले 20 पारियों में यह पहली बार हुआ है जब प्रभात जयसूर्या को गॉल में कोई सफलता हासिल नहीं हुई है.

17 जून से बांग्लादेश के खिलाफ गॉल में जारी पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में प्रभात जयसूर्या ने अपनी टीम की तरफ से कुल 48 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच उन्होंने 3.20 की इकोनॉमी से 154 रन खर्च किए. इसके बावजूद उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई. मैच के दौरान पहली पारी में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज असिथा फर्नांडो रहे. उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 29.4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 2.90 इकोनॉमी से 86 रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा मिलन रथनायके और थारिंदु रत्नायके ने क्रमशः तीन-तीन सफलता प्राप्त की.

Out of his 116 Test wickets, 80 have come in Galle.



