फिल साल्ट ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी बने, विश्व क्रिकेट भी चौंका

Phil Salt record: T20 वर्ल्ड कप में ओमान के खिलाफ मैच में इंग्लैंड (England vs Oman) के ओपनर फिल साल्ट (Phil Salt) ने एक ऐसा कमाल किया है जिसकी चर्चा विश्व क्रिकेट में हो रही है. दरअसल, इस मैच को इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीत लिया. मैच में ओमान ने पहले बल्लेबाजी की थी औऱ 13.2 ओवर में 47 रन बनाए थे जिसके बाद इंग्लैंड ने 3.1 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. वहीं, जब इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने पारी की शुरुआत की तो पारी की पहली दो गेंद पर छक्का जमा दिया. ऐसा कर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बल्लेबाज ने टीम की पारी की पहली दो गेंद पर छक्का लगाने का कमाल किया हो. इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ था. पारी की पहली दो गेंद पर छक्का लगाने के बाद सॉल्ट अगली गेंद पर बिलाल खान के द्वारा बोल्ड हो गए. सॉल्ट ने 12 रन 2 गेंद पर बनाए लेकिन अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कर गए.

🚨Phil Salt became the FIRST ever player to hit 2 sixes on first 2 balls of a team innings in international cricket.



He smashed first 2 balls for Sixes, but got out on third ball ending up with 12(3) with 2 Sixes and 400 Strike Rate. pic.twitter.com/MDvHG3EFqe