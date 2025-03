Peter Lever: अपने खतरनाक गेंद से बल्लेबाज को अस्पताल का रास्ता दिखाने वाले इंग्लिश तेज गेंदबाज की हुई मौत

Peter Lever Died Aged 84: इंग्लैंड क्रिकेट टीम से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. पूर्व तेज गेंदबाज पीटर लीवर का देहांत हो गया है. उन्होंने 84 साल की उम्र में अपने जीवन की आखिरी सांस ली है. लीवर को 1970-71 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है. उस दौरान उन्होंने अपनी टीम के लिए उम्दा गेंदबाजी करते हुए जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1975 में शिरकत करते हुए लीवर ने अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की थी. मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने महज 38 रन खर्च करते हुए छह विकेट चटकाए थे.

We are deeply saddened by the news that Peter Lever has passed away, aged 84.



Peter was inducted into our Hall of Fame last year after playing 301 First-Class matches between 1960 and 1976 - taking 796 wickets.



Our thoughts are with his family and friends.



🌹 #RedRoseTogether pic.twitter.com/5JuAXNB07j