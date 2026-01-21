विज्ञापन
T20 World Cup Crisis: बांग्लादेश-भारत विवाद में नया ट्विस्ट, बांग्लादेश के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, दुनिया की नजर ICC पर टिकी

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन स्थलों में बदलाव की मांग की थी, जिस पर आईसीसी अपने पहले के रुख पर अड़ी हुई है कि आयोजन स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

PCB Support Bangladesh on T20 WC 2026 Venue Change Demand

PCB Support Bangladesh on T20 WC 2026 Venue Change Demand: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की बोर्ड बैठक आज होने वाली है, जिसमे बांग्लादेश के द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2026 के वेन्यू को शिफ्ट करने की मांग पर फाइनल फैसला कर सकता है. एक तरफ तमाम देशों और फैंस की नजर इस फैसले पर टिकी है. वहीं इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी (ICC) को पत्र लिखकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के रुख का समर्थन किया है, जिससे आगामी टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के आयोजन स्थलों को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है.

आयोजन स्थलों में बदलाव की मांग

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन स्थलों में बदलाव की मांग की थी, जिस पर आईसीसी अपने पहले के रुख पर अड़ी हुई है कि आयोजन स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा. इसी मामले में अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में आवाज उठाई है.

किसी भी हालत में टीम भारत नहीं जाएगी - खेल सलाहकार आसिफ नज़्रुल

इससे पहले बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नज़्रुल ने मंगलवार को फिर दोहराया था कि किसी भी हालत में नेशनल टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी, भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक अपनी भागीदारी तय करने का अल्टीमेटम दिया हो. अगर BCB टूर्नामेंट के लिए भारत न जाने पर अड़ा रहता है, तो मौजूदा रैंकिंग के हिसाब से स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह ले सकता है.

नज़्रुल ने पत्रकारों से कहा, "मुझे नहीं पता कि हमारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा. अगर ICC इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दबाव में आकर हम पर गलत शर्तें लगाकर दबाव डालने की कोशिश करता है, तो हम उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे." उन्होंने आगे कहा था कि, "पहले भी ऐसे उदाहरण हैं कि पाकिस्तान ने कहा था कि वे भारत नहीं जाएंगे और ICC ने वेन्यू बदल दिया था. हमने लॉजिकल आधार पर वेन्यू बदलने के लिए कहा है और हम पर गलत दबाव डालकर भारत में खेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता."

यह संकट BCCI के निर्देशों पर इस साल के इंडियन प्रीमियर लीग के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को हटाने से शुरू हुआ. सुरक्षा चिंताओं और राष्ट्रीय गौरव का हवाला देते हुए, BCB ने जवाब में घोषणा की कि उसकी नेशनल टीम कोलकाता और मुंबई में अपने ग्रुप स्टेज के मैचों के लिए भारत नहीं जाएगी.

BCB चाहता है कि ग्रुप स्टेज के चारों मैच श्रीलंका में खेले जाएं, जहां 2027 तक ICC इवेंट्स के लिए आपसी सहमति से हुए अरेंजमेंट के अनुसार भारत-पाकिस्तान का बड़ा मैच भी होगा.

