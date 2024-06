हारिस रऊफ की घटना को लेकर PCB एक्शन में, फैन के खिलाफ उठा सकती है यह बड़ा कदम

Haris Rauf : पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ विवाद के घेरे में आ गए हैं जब कुछ लोगों से उनकी तीखी झड़प का वीडियो वाइरल हो गया जिसके बाद उन्होंने कहा कि परिवार को बीच में घसीटने पर वह जवाब देने से हिचकिचायेंगे नही. यह घटना अमेरिका और वेस्टइंडीज में चल रहे टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद की है, पाकिस्तान को पहली बार विश्व कप खेल रहे अमेरिका ने हरा दिया और चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ जीत की दहलीज पर पहुंचकर टीम हार गई.

सोशल मीडिया पर वाइरल हुए वीडियो में हारिस अपनी पत्नी के साथ पैदल जा रहे थे जब कुछ लोगों के समूह से टकरा गए,यह स्पष्ट नहीं है कि उनके और लोगों के बीच क्या बात हुई लेकिन वे टीम के खराब प्रदर्शन के लिये कथित रूप से उन पर छींटाकशी कर रहे थे. रऊफ ने अचानक आपा खो दिया और उन लोगों के पीछे दौड़ते नजर आये.

वहीं, अब इस घटना पर PCB की ओर से रिएक्शन आया है. पीसीबी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर रिएक्ट किया है. मोहसिन नक़वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यहां तक लिख डाला है कि यदि जिम्मेदार व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पीसीबी प्रमुख ने लिखा, "हारिस राउफ से जुड़ी भयावह घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं. हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरह की हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसमें शामिल लोगों को हारिस राउफ से तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा न करने पर हम जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे."

Strongly condemn the appalling incident involving Haris Rauf. Such actions against our players are completely unacceptable and will not be tolerated. Those who are involved must immediately apologise to Haris Rauf, failing which we will pursue legal action against the individual…