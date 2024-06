फैन और हारिस रऊफ के साथ हुई लड़ाई ने पाकिस्तान क्रिकेट में मचाई हलचल, शाहीन अफरीदी के रिएक्शन ने काटा बवाल

Haris Rauf T20 World Cup 2024: टी-20 वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तानी खिलाड़ी फैन्स के निशाने पर हैं, एक ओर जहां बाबर आजम की कप्तानी जाने की बात हो रही है तो वहीं दूसरी ओर हारिस रऊफ और फैन के बीच बहसबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हारिस रऊफ और फैन के बीच लड़ाई ने विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया है. एक ओर जहां कुथ लोग हारिस रऊफ (Haris Rauf controversy) को अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर उनके सपोर्ट में हैं. पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हारिस रऊफ के सपोर्ट में आ गए हैं. शाहीन अफरीदी ने भी पोस्ट शेयर कर रिएक्ट किया है.

हारिस रऊफ और फैन के बीच हुई घटना पर शाहीन ने पोस्ट शेयर कर लिखा, "हारिस राउफ़ के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह बेहद शर्मनाक है. किसी को भी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने और उसका अनादर करने का अधिकार नहीं है. मैं उन लोगों से भी हैरान हूँ जिन्होंने यह वीडियो शेयर किया है. हमारी मानवता पर कुछ लाइक को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? मज़बूत बने रहो, हारिस..हम तुम्हारे साथ एकजुट हैं."

It is absolutely disgraceful how Haris Rauf was treated. No one has the right to belittle and disrespect another person. I'm also shocked by those who have shared this video. Why prioritize a few likes over our humanity? Stay strong, Haris. We stand united with you. — Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) June 18, 2024

शाहीन के रिएक्शन के बाद फैन्स इसपर जबरदस्त कमेंट कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि फैन तो कुछ भी कहेंगे लेकिन आपको इसके नजरअंदाज करना चाहिए थे. तो वहीं कुछ लोगों ने हारिस रऊफ के रिएक्शन को सही करार दिया है. सोशल मीडिया पर क्रिकेटर और फैन के बीच हुई लड़ाई ने बवाल काटा हुआ है.

शाहीन के अलावा शादाब खान ने भी इसपर रिएक्ट किया है. शादाब ने सोशल मीडिया पर लिखा, "फैन्स का अधिकार है कि वे हमारे प्रदर्शन की आलोचना करें. हम इसे स्वीकार करते हैं और इससे सीखने की कोशिश करते हैं. किसी के परिवार की मौजूदगी में उस पर व्यक्तिगत हमला करना ठीक नहीं है, यह अस्वीकार्य है. अगर कोई आपके परिवार के साथ रहते हुए आप पर व्यक्तिगत हमला करे तो आपको कैसा लगेगा.."

It is the right of fans to criticise us for performances. We accept it and try to learn from it. It is not OKAY to attack anyone personally in their family's presence, unacceptable. How would u feel if someone attacked u personally while with family? #HarisRauf @HarisRauf14 — Shadab Khan (@76Shadabkhan) June 18, 2024

मोहम्मद रिजवान ने भी इसपर रिएक्ट किया है और अपनी राय सोशल मीडिया पर लिखी है, रिजवान ने लिखा, "यह अप्रासंगिक है कि हारिस रऊफ का अपमान करने वाला व्यक्ति पाकिस्तान से था या भारत से..वास्तव में जो बात मायने रखती है वह यह है कि इस व्यक्ति में मूल्यों और शिष्टाचार की कमी थी. किसी को भी किसी भी इंसान का अपमान करने का अधिकार नहीं है, खासकर उसके परिवार के सदस्यों के सामने. इस तरह के भयावह व्यवहार को रोका जाना चाहिए. सहिष्णुता, सम्मान और करुणा जैसे मूल्य तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं."

It is irrelevant whether the person who disrespected Haris Rauf was from Pakistan or India. What truly matters is that this individual lacked values and manners. No one has the right to disrespect any human being, especially in front of their family members. Such appalling… — Muhammad Rizwan (@iMRizwanPak) June 18, 2024

वहाब रियाज ने भी हारिस रऊफ के साथ हुई बहसबाजी पर रिएक्ट किया है. वहाब रियाज ने लिखा, "प्रशंसकों को हमेशा हमारे खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए और खिलाड़ियों को भी ऐसा ही करना चाहिए. यह एक दूसरे के प्रति एक बुनियादी मानवीय आचार संहिता है. हारिस रऊफ के साथ जो हुआ वह ठीक नहीं है. इस तरह की हरकतें हमारे समाज के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे सीमाओं से सीखने की जरूरत है."