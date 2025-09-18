विज्ञापन
IND vs PAK: बेशर्मी की हद पार कर रहा PCB, ICC के सामने सूर्यकुमार यादव के इस बयान के खिलाफ दर्ज कराएगी शिकायत

PCB vs Suryakumar Yadav IND vs PAK: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा मैच के बाद भारत की 7 विकेट से जीत को "ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हमारे सशस्त्र बलों" को समर्पित किया था और हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले से प्रभावित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की थी.

IND vs PAK: बेशर्मी की हद पार कर रहा PCB, ICC के सामने सूर्यकुमार यादव के इस बयान के खिलाफ दर्ज कराएगी शिकायत
  • PCB ने सूर्यकुमार यादव के ऑपरेशन सिंदूर बयान को खेल भावना के खिलाफ मानकर शिकायत दर्ज कराने पर विचार किया
  • सूर्यकुमार यादव ने भारत की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम हमले के प्रभावित परिवारों को समर्पित किया था
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रविवार तक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने का समय दिया है
PCB Complaint Over Suryakumar Yadav Statement on Operation Sindoor: 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला भले ही स्कोरबोर्ड पर खत्म हो गया हो, लेकिन मैदान के बाहर विवाद अभी भी जारी हैं. "हैंडशेक-गेट" विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) कथित तौर पर भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने पर विचार कर रहा है. पीसीबी सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav Statement on Win vs Pakistan) की मैच के बाद की टिप्पणियों से नाराज बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने भारत की 7 विकेट से जीत को "ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हमारे सशस्त्र बलों" को समर्पित किया और हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले से प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की.

सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि पीसीबी इसे एक खेल मंच पर दिया गया राजनीतिक बयान मानता है, जो उनके अनुसार खेल भावना का उल्लंघन करता है. तनाव को और बढ़ाते हुए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कथित तौर पर झटका लगा जब भारतीय टीम ने मैच से पहले और बाद में एक-दूसरे से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया जिसे पारंपरिक रूप से सद्भावना और खेल भावना के संकेत के रूप में देखा जाता है.

पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान रमीज़ राजा ने सार्वजनिक रूप से अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा, "मेरी सबसे बड़ी आपत्ति भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा मैच के बाद दिए गए प्रेजेंटेशन में कही गई बातों पर थी. वह बयान ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था." इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पीसीबी को रविवार तक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने का समय दिया है, अगर वे आगे बढ़ना चाहें.

भारत और पाकिस्तान के बीच अगला मुकाबला 21 सितंबर को होना है, ऐसे में यह प्रतिद्वंद्विता सरहदों के पार भी बढ़ती जा रही है. जो क्रिकेट का जश्न होना था, वह अब कूटनीतिक बयानबाज़ी और बढ़ते तनाव के साये में डूब गया है. सभी की निगाहें आईसीसी की प्रतिक्रिया पर और इस बात पर टिकी होंगी कि अगले मुकाबले में दोनों टीमें कैसा प्रदर्शन करती हैं.

India, Pakistan, Suryakumar Ashok Yadav, Asia Cup 2025, Cricket
