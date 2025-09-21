विज्ञापन
India vs Pak: 'हम जल्द ही...', क्या आज फिर पाकिस्तान करेगा नया ड्रामा? प्रेस-कांफ्रेंस रद्द पर पीसीबी अध्यक्ष का बड़ा बयान

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Four Clash: पाकिस्तान के प्रैक्टिस सत्र के दौरान आईसीसी अकादमी पहुंचने के तुरंत बाद, नक़वी ने हेसन के साथ एक गहन चर्चा की थी.

India vs Pak: 'हम जल्द ही...', क्या आज फिर पाकिस्तान करेगा नया ड्रामा? प्रेस-कांफ्रेंस रद्द पर पीसीबी अध्यक्ष का बड़ा बयान
Mohsin Naqvi IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Four Clash:

Mohsin Naqvi React on IND vs PAK Asia Cup 2025 Super Four Clash: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB Cheif Mohsin Naqui on Postponed Press Conference) के प्रमुख मोहसिन नकवी को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में देखा गया, जहां सलमान आगा की टीम भारत के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले से पहले अभ्यास कर रही थी. नक़वी का प्रशिक्षण मैदान पर मौजूद होना कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, लेकिन पीसीबी प्रमुख, जो एशियाई क्रिकेट परिषद के भी प्रमुख हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की. इस अवसर पर, पत्रकारों ने नकवी से भारत के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने के पाकिस्तान के फैसले के बारे में भी पूछा.

पाकिस्तान के प्रैक्टिस सत्र के दौरान आईसीसी अकादमी पहुंचने के तुरंत बाद, नक़वी ने हेसन के साथ एक गहन चर्चा की, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. एक पत्रकार द्वारा अनिवार्य मैच-पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर, नकवी ने कहा, "हम जल्द ही बात करेंगे," और संकेत दिया कि रविवार को पीसीबी प्रमुख भारत के खिलाफ मैच पर एक बयान दे सकते हैं.

शनिवार को शाम 6 बजे (स्थानीय समयानुसार) एक पाकिस्तानी खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ के सदस्य को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी. मेन इन ग्रीन को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में शाम 6 बजे से तीन घंटे तक प्रशिक्षण भी देना था. प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने के बावजूद, पाकिस्तान निर्धारित प्रशिक्षण सत्र जारी रखेगा.

फ़िलहाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने के पीछे पाकिस्तान का कारण स्पष्ट नहीं है. पिछले कई मैचों में यह दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने पारंपरिक प्री-मैच ड्यूटी रद्द की है. पाकिस्तान ने इस हफ़्ते की शुरुआत में यूएई के खिलाफ अपने करो या मरो वाले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के साथ हाथ मिलाने का विवाद जारी रहा.

यह घटनाक्रम पायक्रॉफ्ट के उस बयान के बाद आया है, जो 14 सितंबर को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में हाथ मिलाने के विवाद के केंद्र में थे, उन्हें रविवार को दुबई में दोनों टीमों के बीच सुपर 4 मुकाबले के लिए मैच रेफरी नियुक्त किया गया था. यह भी पता चला है कि यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के अंतिम ग्रुप चरण के मैच रेफरी रहे पाइक्रॉफ्ट, चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ उनके तीखे मुकाबले में भी मैच रेफरी की भूमिका निभाएंगे.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारत के खिलाफ सात विकेट से मिली करारी हार के बाद पाइक्रॉफ्ट को तुरंत हटाने की मांग की थी. पाकिस्तान बोर्ड के अनुसार, पाइक्रॉफ्ट ने कप्तान सलमान आगा और सूर्यकुमार यादव से ग्रुप स्टेज मुकाबले के टॉस के दौरान हाथ न मिलाने को कहा था.

