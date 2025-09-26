विज्ञापन
Ind vs Sri: पहले ही एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने रच दिया इतिहास, विराट को दी मात, यह पाकिस्तानी भी पीछे छूटा

Abishek Sharma' big record: अभिषेक शर्मा ने 31 गेंदों पर खेली 61 पारी से वह कारनामा कर दिखाया, जो विराट सहित बड़े-बड़े बल्लेबाज एशिया कप में नहीं कर सके

Ind vs Sri: पहले ही एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने रच दिया इतिहास, विराट को दी मात, यह पाकिस्तानी भी पीछे छूटा
India vs Sri Lanka, Super Fours:
  • यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है
  • अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में पिछले प्रदर्शन को जारी रखते हुए महत्वपूर्ण रन बनाए हैं
  • उन्होंने एक ही संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़कर बनाया है
Abhishek Sharma's record: यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) के बाहर बड़े-बड़े विवाद चल रहे हैं, बेकार की बातें हो रही हैं, लेकिन इससे टीम इंडिया के 'मिस्टर सूनामी' अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के अंदाज पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है. अभिषेक ने श्रीलंका के खिलाफ (Ind vs Sl) के खिलाफ ठीक वहीं से शुरुआत की, जहां उन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ छोड़ा था. और नतीजा यह रहा कि अभिषेक अपने पहले ही एशिया कप में तमाम दिग्गजों को पछाड़कर एक ही संस्करण में सबसे ज्यादा ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. फिलहाल फाइनल से पहले तक अभिषेक शर्मा के 6 मैचों में 309 रन हैं.

अभिषेक का नया मानक, मोहम्मद रिजवान पीछे 

एशिया कप टी20 में किसी एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा मोहम्मद रिजवान (281, 6 पारी, 2022) के नाम पर था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान टीम से बाहर चल रहे उसके स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ते हुए एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने के साथ ही तीन सौ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज का गौरव भी हासिल कर लिया. वहीं, यह न भूलें कि अभी फाइनल बाकी है! 

कोहली को पीछे छोड़ा अभिषेक ने

अभिषेक एशिया कप के किसी एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, तो इस क्रम में उन्होंने रिजवान ही नहीं, बल्कि विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया. रिजवान के बाद तीसरे नंबर  पर कोहली (276 रन, 5 पारी, 2022) ही हैं, तो चौथे नंबर पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान (196 रन, 2022, 5 पारी). कुल मिलाकर अभिषेक ने अपने तूफान से नया मानक खड़ा कर दिया है. अब जबकि पाकिस्तान के खिलाफ मेगा टक्कर बाकी है, तो यह मानक और ऊंचा जाएगा. और किसी और दूसरे किसी भी देश के बल्लेबाज के लिए भी आगे एशिया कप में इस आंकड़े से ऊपर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. 

