ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका, पर्थ टेस्ट या फिर पूरी एशेज सीरीज से बाहर हो सकते हैं कप्तान पैट कमिंस

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू एशेज सीरीज़ के शुरुआती मैच से बाहर हो सकते हैं और यहां तक कि पांच मैचों की पूरी सीरीज़ से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि हालिया स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ में खिंचाव की समस्या ठीक नहीं हुई है, बुधवार को सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार. कमिंस, जो पहले सीरीज़ के एक बड़े हिस्से में खेलने को लेकर आशावादी थे, अब 21 नवंबर से पर्थ में होने वाले सीरीज़ के पहले मैच में खेलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और वे सभी पांच टेस्ट मैच भी नहीं खेल सकते हैं, जिससे सुपरस्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ उनके स्थानापन्न कप्तान बन सकते हैं.

गोपनीय चर्चाओं की जानकारी रखने वाले, लेकिन सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं, दो सूत्रों के अनुसार, कमिंस ने पिछले हफ़्ते ही अपनी प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक अपडेट स्कैन कराया था और उन्हें बताया गया था कि खिंचाव का "मुख्य बिंदु" अभी भी ठीक हो रहा है और अभी गेंदबाजी करना उचित नहीं होगा.

इस अपडेट के कारण उनकी वापसी साल के आखिरी कुछ हफ़्तों तक टल सकती है और उनके लिए एशेज सीरीज़ के लिए समय पर वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है. सबसे अच्छी स्थिति तो यही है कि वह सीरीज़ के आखिर में वापसी करें और स्कॉट बोलैंड, जोश हेज़लवुड और मिशेल स्टार्क के साथ तीसरे तेज़ गेंदबाज़ की भूमिका निभाएं.

कमिंस की अनुपस्थिति ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए प्रतिष्ठित एशेज ट्रॉफी, जो 2018 से उनके पास है, को बरकरार रखने की संभावनाओं को बड़ा झटका लग सकता है. इंग्लैंड, जिसने आखिरी बार 2011 में इंग्लैंड की धरती पर एशेज जीती थी, को इस बात से बड़ा बढ़ावा मिलेगा अगर यह बात सच साबित हो जाती है.

कमिंस ने एक महीने पहले ब्रिस्बेन में कहा था, "यह बहुत बुरा होगा," जब उनसे पूछा गया कि क्या एशेज सीरीज़ की शुरुआत में उनके न खेलने की संभावना है. "हम इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे और कुछ फ़ैसले काफ़ी पहले लेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम रिहैबिलिटेशन सही से करेंगे और इसे अच्छी तरह से आज़माएंगे."

"इतनी दूर की बात है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्थ के लिए हम सब कुछ सही कर रहे हैं. यह एक बड़ी एशेज सीरीज़ है; इससे बड़ी कोई और सीरीज़ नहीं होती, इसलिए आप आक्रामक होने और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने के लिए कुछ जोखिम उठाने को तैयार हैं."

"तेज़ गेंदबाज़ी के मामले में मेरा प्रदर्शन वाकई अच्छा रहा है, और मेरी अच्छी देखभाल की गई है, जिसकी वजह से मैं इतने टेस्ट मैच खेल पाया हूं. मैंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी गेंदबाज़ी की है; किसी न किसी मोड़ पर कुछ न कुछ तो होना ही था, लेकिन उम्मीद है कि मैं इसे सही कर पाऊंगा और ज़्यादा क्रिकेट मिस नहीं करूंगा," उन्होंने निष्कर्ष निकाला.