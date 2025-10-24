विज्ञापन
IND vs AUS: तीसरे वनडे से पहले पार्थिव पटेल की भविष्यवाणी, भारतीय प्लेइंग 11 में इस स्टार खिलाड़ी को मिलेगा मौका

Parthiv Patel Predict on IND vs AUS 3rd ODI: पार्थिव ने कहा, भारत को अपने शीर्ष क्रम पर भरोसा करना होगा, चाहे वह प्रदर्शन करे या न करे. बल्लेबाजी में अतिरिक्त सहारे की कोई जरूरत नहीं है.

Parthiv Patel Predict on IND vs AUS 3rd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है. कुलदीप यादव को सीरीज के पहले 2 मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला है. पार्थिव पटेल ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "हम निश्चित रूप से तीसरे वनडे में कुलदीप यादव को खेलते हुए देखेंगे. जहां तक संयोजन की बात है, भारत को अपने शीर्ष क्रम पर भरोसा करना होगा, चाहे वह प्रदर्शन करे या न करे. बल्लेबाजी में अतिरिक्त सहारे की कोई जरूरत नहीं है.

कुलदीप यादव बीच के ओवरों में वो जरूरी विकेट दिला सकते हैं जिनकी भारत को कमी खल रही है. अगर आपके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं, तो यह खेल का हिस्सा है. आप इसकी भरपाई के लिए लगातार बल्लेबाजों को नहीं जोड़ सकते. ध्यान जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ संयोजन पर होना चाहिए."

उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "सहयोगी स्टाफ को कप्तान शुभमन गिल को सिडनी जाते समय टॉस का अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि टॉस ने अब तक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. गेंद काफी स्विंग हुई, ठीक वैसे ही जैसे पर्थ में हुई थी. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है. मेरा मानना ​​है कि भारत ने यहां काबिले तारीफ क्रिकेट खेला है, खासकर उनके पास तैयारी का जो सीमित समय था, उसे देखते हुए."

पर्थ वनडे में कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया था. ऑस्ट्रेलिया ने एडम जांपा को प्लेइंग इलेवन में रखा था. इसका फायदा उन्हें हुआ. जांपा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई और प्लेयर ऑफ द मैच रहे. अगर भारत ने कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में रखा होता, तो मैच का परिणाम विपरीत हो सकता था. कुलदीप यादव ने 113 वनडे में 181 विकेट लिए हैं.

