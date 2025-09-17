विज्ञापन
PAK vs UAE: किस बात की ज़िद पर एशिया कप के बहिष्कार करने के मूड में था PCB, जानिए पूरा मामला

PAK vs UAE No Hand Shake Controversy: पीसीबी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से अनुरोध किया था कि पाइक्रॉफ्ट को हटाकर उनकी जगह रिची रिचर्डसन को नियुक्त किया जाए, लेकिन आईसीसी ने यह मांग ठुकरा दी.

PAK vs UAE: किस बात की ज़िद पर एशिया कप के बहिष्कार करने के मूड में था PCB, जानिए पूरा मामला
PAK vs UAE Match Controversy Asia Cup 2025
  • PCB ने एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलाने की शिकायत की
  • पीसीबी ने मैच रेफरी क्रिस्टोफर पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की जिसे आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया
  • पाइक्रॉफ्ट ने पाक कप्तान को बताया था कि भारतीय कप्तान हाल की घटनाओं के कारण हाथ नहीं मिलाएंगे
PAK vs UAE No Hand Shake Controversy: पाकिस्तान-यूएई के बीच खेले जाने वाले लीग मुकाबले से पहले कई घंटों का दांव-पेंच चला जिसमें ये फैसला लिया जाना था की क्या पाकिस्तान की टीम एशिया कप में यूएई के खिलाफ मुकाबले का बहिष्कार करेगी या फिर वो मुकाबला खेलेगी, तस्वीर पहले से ही साफ थी की अगर पाकिस्तान मुकाबला नहीं खेलेगा तो उसके एशिया कप का सफर वही खत्म हो जाता क्योंकि अब तक खेले गए दो मुकाबले में पाकिस्तान को 1 मुकाबले में ही जीत मिली और दूसरे में भारत के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था.

नो हैडशेक विवाद ने पकड़ा बड़ा तूल

भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में हुए नो हैडशेक विवाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और मैच रेफरी क्रिस्टोफर पाइक्रॉफ्ट के बीच इतना बढ़ गया की खबरें यहां तक आने लगी की पाकिस्तान टीम यूएई के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेगा और अपने तय रणनीति के हिसाब से मैच का बहिष्कार करेंगे. इस बीच ये खबर आई की पाकिस्तान टीम को होटल में ही इंतजार करने के लिए कहा गया और उसके बाद पीसीबी (PCB) चेयरमैन मोहसिन नकवी के प्रेस कांफ्रेंस की खबर आई लेकिन उसकी जगह पीसीबी हेडक्वार्टर में मीटिंग रखी गई जिसमे मोहसिन नकवी, रमीज राजा, और नजम सेठी के बीच बातचीत का दौर चला और उसके बाद टीम को स्टेडियम के लिए रवाना करने का फैसला लिया गया.

आपको बता दें की पाकिस्तान बोर्ड का आरोप है कि भारत के खिलाफ रविवार को हुए ग्रुप मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने टॉस और मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया. पीसीबी का कहना है कि इसके पीछे मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट की भूमिका है.

पीसीबी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से अनुरोध किया था कि पाइक्रॉफ्ट को हटाकर उनकी जगह रिची रिचर्डसन को नियुक्त किया जाए, लेकिन आईसीसी ने यह मांग ठुकरा दी. दरअसल, बोर्ड का दावा है कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को टॉस से पहले यह बताया था कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव हाल की घटनाओं को देखते हुए हाथ नहीं मिलाएंगे.

मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर ही रहे. नतीजतन, पारंपरिक हाथ मिलाने की रस्म नहीं हो सकी. इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह में भी पाकिस्तान टीम ने भाग नहीं लिया, हालांकि उनके मुख्य कोच माइक हेसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने भारतीय टीम के इस व्यवहार पर नाराज़गी जताई.

पीसीबी ने आईसीसी को भेजी अपनी शिकायत में कहा था कि पाइक्रॉफ्ट का रवैया क्रिकेट की भावना और एमसीसी नियमों के खिलाफ है, इसलिए उन्हें एशिया कप के बाकी मैचों से हटाया जाए. बोर्ड ने यह भी इशारा किया था कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने पर विचार कर सकता है.

