T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर PCB ने पाकिस्तानी स्टार्स पर लगाया भारी जुर्माना - रिपोर्ट

पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने रविवार को कहा, "आपको अपने देश के क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन की छाप छोड़ने के लिए दो साल में एक मौका मिलता है और आप फिर से फेल हो जाते हैं. यह सब देखना बहुत निराशाजनक है."

PCB Imposes Stunning Fine on Players; T20 WC 2026: एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने नेशनल टीम के क्रिकेटरों पर T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई न कर पाने पर हर एक पर PKR 5 मिलियन (Rs 16.28 लाख) का जुर्माना लगाया है. रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि यह फैसला ग्रुप स्टेज में भारत से पाकिस्तान की हार के बाद लिया गया. पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ अपना सुपर 8 मैच हार गया था और हालांकि उन्होंने श्रीलंका पर थोड़ी जीत हासिल की, लेकिन यह उनके क्वालिफिकेशन को पक्का करने के लिए काफी नहीं था. रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड के अधिकारी टीम के प्रदर्शन से बहुत नाखुश थे और नतीजतन, ICC इवेंट के सेमीफाइनल में एक बार फिर न पहुंच पाने पर खिलाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया गया.

पाकिस्तान ने भले ही अपने T20 वर्ल्ड कप कैंपेन को जीत के साथ खत्म किया हो, लेकिन इस बड़े इवेंट में टीम के ओवरऑल प्रदर्शन ने देश की क्रिकेट बिरादरी में निराशा फैला दी है.

पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने रविवार को कहा, “आपको अपने देश के क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन की छाप छोड़ने के लिए दो साल में एक मौका मिलता है और आप फिर से फेल हो जाते हैं. यह सब देखना बहुत निराशाजनक है.”

बल्लेबाजी के उस्ताद ने कहा कि जितना ज़्यादा उन्होंने T20 क्रिकेट देखा, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि यह अब एक बहुत ही मेथोडिकल फॉर्मेट है और पाकिस्तान के खिलाड़ी दूसरी टीमों के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं. मियांदाद ने कहा कि ऊंची रैंक वाली टीमों के खिलाफ टीम का प्रदर्शन बहुत चिंता की बात है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब कुछ बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है.

पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कुछ खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट में खुद को स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा मौके दिए गए और वे बड़े इवेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करने में फेल रहे हैं. उन्होंने कहा, “अब आगे बढ़ने और अपनी गलतियों से सीखने का समय है.”

पूर्व कप्तान मोइन खान ने कहा कि जब तक पाकिस्तान ऊंची रैंक वाली टीमों को हरा नहीं पाता, तब तक वह कभी भी ICC इवेंट नहीं जीत पाएगा. उन्होंने दुख जताते हुए कहा, “आप कोई बड़ा टूर्नामेंट तब तक नहीं जीत सकते जब तक आपके पास टॉप टीमों को हराने की काबिलियत न हो. बदकिस्मती से, हमने सिलेक्शन और मैदान पर बहुत सारी गलतियां की हैं. इससे भी जरूरी बात यह है कि हमारे मेन प्लेयर्स वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर पाए.”

पूर्व कप्तान बाबर आज़म, मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा और शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज़ जैसे दूसरे सीनियर प्लेयर्स की कड़ी आलोचना हो रही है. आगा के घर लौटने के बाद लीडरशिप रोल से हटने की उम्मीद है.

सकलैन मुश्ताक, जो पहले भी पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, को भी अपने दामाद शादाब के परफॉर्मेंस का दोष हेड कोच माइक हेसन पर डालकर बचाने की कोशिश करने के लिए बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा है.

Cricket, Pakistan
