Shaheen Afridi vs Joe Root: 5 रन बनाकर लौटे इंग्लिश स्टार, VIDEO में देखें कैसे हुआ शिकार

पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जारी वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लाहौर में खेला जा रहा है. जहां पाक कप्तान शाहीन अफरीदी ने काफी खूबसूरत तरीके से विपक्षी टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. टॉम बैंटन के सस्ते में आउट होने के बाद तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए रूट आए थे. वह क्रीज पर संभल पाते उससे पहली ही अफरीदी ने उनका काम तमाम कर दिया. पारी का तीसरा ओवर डाल रहे अफरीदी ने रूट के सामने पांचवीं गेंद गुड लेंथ पर टप्पा खिलाने के बाद बाहर की तरफ निकाला था. जहां इंग्लिश बल्लेबाज ने कट शॉट लगाने का प्रयास किया. मगर उसमें वह नाकामयाब रहे. परिणाम यह रहा कि गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात सैम अयूब के पास चली. जहां उन्होंने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपकते हुए उनकी पारी का अंत कर दिया.

पांच रन बनाए रूट

ट्राई सीरीज के चौथे मुकाबले में इंग्लिश फैंस को जो रूट से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर वह उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए. टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल सात गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 71.42 की स्ट्राइक रेट से पांच रन ही बना पाए. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से एक चौका देखने को मिला.

शुरुआती दो मुकाबलों में रूट का चला था बल्ला

पाकिस्तान के खिलाफ आज के मुकाबले में जरूर रूट का बल्ला खामोश रहा. मगर शुरुआती दोनों मुकाबलों में वह छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे. टीम के लिए पहले मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 33 रन बनाए थे. वहीं दूसरे मुकाबले में वह श्रीलंका के खिलाफ 69 रन की अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब हुए थे. इस तरह जारी सीरीज में वह खबर लिखे जाने तक 107 रन बना चुके हैं.

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