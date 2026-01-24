विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup 2026 से निकला पाकिस्तान तो उसे होगा भारी नुकसान, जानें कहां-कहां से लगेगा झटका

T20 World Cup 2026: अगर पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी बड़ा नुकसान होगा. उसे फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. जिससे भविष्य की योजनाओं पर बड़ा असर पड़ेगा. 

Read Time: 2 mins
Share
T20 World Cup 2026 से निकला पाकिस्तान तो उसे होगा भारी नुकसान, जानें कहां-कहां से लगेगा झटका
पाकिस्तानी खिलाड़ी
  • अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल किया है
  • PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सरकार के निर्णय पर ही टूर्नामेंट में भागीदारी का संकेत दिया है
  • पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में न खेलने पर वित्तीय नुकसान के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

T20 World Cup 2026: आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने सख्त रूख अपनाते हुए बांग्लादेश की टीम को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है. बोर्ड ने टूर्नामेंट के लिए नई टीम के रूप में स्कॉटलैंड का चुनाव किया है. मगर समस्याएं यहीं समाप्त होते हुए नजर नहीं आ रही हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी फन फैलाना शुरू कर दिया है. पीसीबी ने आज (24 जनवरी 2026) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरान कर देने वाला बयान दिया है. बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का कहना है, 'हम टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, यह निर्णय सरकार लेगी.'

पीसीबी अध्यक्ष ने लाहौर में कहा, 'हमारे पीएम (शहबाज शरीफ) देश से बाहर हैं. जब वो आएंगे तब हम उनसे सलाह लेंगे. जो सरकार कहेगी वही हम मानेंगे. अगर वो नहीं कहते हैं तो वे (आईसीसी) किसी 22वीं टीम (अन्य टीम) को आमंत्रित कर सकते हैं.'

मोहसिन नकवी के इस बयान से क्रिकेट जगत में तहलका मच गया है. लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम आगामी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेती है तो उसे बोर्ड की तरफ से क्या सजा मिलेगी और क्या-क्या नुकसान होंगे? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. 

पाकिस्तान को क्या होगा नुकसान? 

अगर पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी बड़ा नुकसान होगा. उसे फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. जिससे भविष्य की योजनाओं पर बड़ा असर पड़ेगा. 

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर पाकिस्तान को होने वाले नुकसान 

पार्टिसिपेशन फीस + प्राइज गारंटी + मैच जीतने पर बोनस + खिलाड़ियों को होने वाला ज्यादा नुकसान + स्पॉन्सर/ब्रॉडकास्टर को होने वाला बड़ा नुकसान + ICC के संभावित जुर्माने.

कितना होगा नुकसानडॉलर/ रुपये में
ICC भागीदारी फीस500000 से 750000 डॉलर/4,58,37,750 से 6,87,56,625
 
प्राइज मनी 2,25,000/ ₹2. 6 करोड़
मैच जीत बोनस62,308/₹57.06 लाख
 
ICC जुर्माना / भविष्य की कटौतीभविष्य की कटौती - 10,00,000 /  ₹9.16,करोड़
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now