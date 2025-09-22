Asia Cup 2025: PAK का फाइनल से कटेगा पत्ता! IND से करारी हार के बाद बनी 'करो या मरो' की स्थिति, प्वाइंट्स टेबल

Asia Cup 2025 Super-4 Points Table: एशिया कप 2025 के शुरुआती चरण में जरूर आपको बोरियत महसूस हुई होगी. मगर सुपर-4 राउंड के शुरू होते ही क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचकारी मैच देखने को मिलने लगे हैं. 20 सितंबर को एक रोमांचक मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया. वहीं 21 सितंबर को खेले गए भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय टीम ने अपनी बादशाहत दिखाई. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पहले बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी टीम को 20 ओवरों में 171/5 रनों पर रोक दिया. इसके बाद 172 रनों के लक्ष्य को सात गेंद शेष रहते चार विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया.

सुपर-4 राउंड के दो मुकाबलों के बाद अंकतालिका में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया

सुपर-4 राउंड के शुरुआती दो मुकाबलों के बाद भारतीय टीम अंकतालिका में टॉप पर पहुंच गई है. यहां चारों टीमों को एक दूसरे से क्रमशः तीन-तीन मैच खेलने हैं. शुरुआती दो मैचों के बाद भारतीय टीम दो अंकों (0.689) के साथ अंकतालिका में टॉप पर काबिज है. वहीं बांग्लादेशी टीम के खाते में भी दो अंक (0.121) हैं, लेकिन नेट रन रेट में पीछे होने के कारण वह दूसरे पायदान पर स्थित है.

Photo Credit: @X(Twitter)

लिस्ट की दो अन्य टीमें श्रीलंका और पाकिस्तान हैं. पाकिस्तान (-0.689) आखिरी पायदान पर इसलिए है. क्योंकि उन्हें भारत के खिलाफ बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा था. श्रीलंका (-0.121) और पाकिस्तान दोनों के शून्य-शून्य अंक हैं. मगर नेट रन रेट के मामले में श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान से आगे है.

सुपर-4 राउंड से ही समाप्त हो सकता है पाकिस्तान का सफर

सुपर-4 राउंड में पाकिस्तान के अभी दो मुकाबले शेष हैं. मगर जिस तरह से ग्रीन टीम ने अबतक प्रदर्शन दिखाया है. बेहद कम उम्मीद नजर आ रही है कि वह फाइनल तक का सफर तय कर पाएगी. ग्रीन टीम को अगर फाइनल में पहुंचना है तो पहले शेष बचे अपने दोनों मुकाबले में बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी. इसके अलावा दूसरी टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा.

यह भी पढ़ें- Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा का धमाका, एक ही मैच में बना दिए 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड