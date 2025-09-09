विज्ञापन
विशेष लिंक

एशिया कप के आगाज से पहले अचानक पाकिस्तानी गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

उस्मान शिनवारी ने 2019 में आखिरी बार पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।

Read Time: 2 mins
Share
एशिया कप के आगाज से पहले अचानक पाकिस्तानी गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया
Usman Shinwari का संन्यास
  • उस्मान शिनवारी ने एशिया कप शुरू होने से पहले क्रिकेट करियर को समाप्त करने का फैसला किया है
  • उस्मान शिनवारी ने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू किया था
  • उन्होंने अपने करियर में 17 वनडे मैचों में 34 विकेट और 16 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 13 विकेट लिए हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Usman Shinwari announced his retirement from international cricket: एशिया कप का आगाज आज से यानी 9 सितंबर से होना है. एशिया कप के आगाज से पहले ही पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी ने अपने इंटरनेशनल करियर को समाप्त करने का फैसला किया है. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू किया था. इसके बाद उस्मान ने वनडे और टेस्ट में भी श्रीलंका के खिलाफ ही डेब्यू करने में सफलता हासिल की थी.

उस्मान शिनवारी  ने अपने करियर में 17 वनडे और 16 टी20 इंटरनेशनल मैचों में क्रमशः 34 और 13 विकेट लिए हैं. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना एकमात्र मैच दिसंबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. जो पाकिस्तान के लिए उनका आखिरी मैच भी साबित हुआ. 

Latest and Breaking News on NDTV

उस्मान ने अपने दूसरे वनडे में शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ पांच विकेट लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन की थी. उन्होंने 2019 में अपने आखिरी से पहले वनडे मैच में एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ अपना दूसरा पांच विकेट हॉल करने में सफलता हासिल की थी. बता दें कि वह 2018 में एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का भी हिस्सा रहे थे. 

उस्मान ने एशिया कप 2018 में पाकिस्तान केलिए तीन मैच खेले और तीन विकेट लेने में सफल रहे थे. उन्होंने हांगकांग के खिलाफ मैच में 19 रन देकर तीन विकेट लेने में सफलता हासिल की थी.  इस मैच में उस्मान को प्लेयर ऑफ ध मैच के खिताब से नवाजा गया था. 

एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से

आज से एशिया कप का आगाज हो रहा है. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितंबर को खेला जाएगगा. एशिया कप में भारत को खिताब का दावेदार माना जा रहा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Usman Khan Shinwari, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com