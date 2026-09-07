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पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को झटका, एशिया कप में शैफाली को 'सेंड-ऑफ' देने के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत लगा जुर्माना

शैफाली वर्मा को आउट करने के बाद "अपमानजनक इशारे" करने को लेकर फातिमा सना पर जुर्माना लगा है.

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पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को झटका, एशिया कप में शैफाली को 'सेंड-ऑफ' देने के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत लगा जुर्माना
पाक कप्तान फातिमा सना पर लगा जुर्माना

ICC ने सोमवार को बताया कि पाकिस्तान की कप्तान फ़ातिमा सना पर महिला एशिया कप मैच के दौरान भारत की ओपनर शैफ़ाली वर्मा को आउट करने के बाद "अपमानजनक इशारे" करने के लिए उनकी मैच फ़ीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. यह घटना शनिवार को भारत की पारी के दूसरे ओवर में हुई, जब शैफ़ाली को आउट करने के बाद फ़ातिमा ने पवेलियन की तरफ़ इशारा किया.

उन्हें खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए ICC आचार संहिता के लेवल 1 के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. यह नियम "ऐसी भाषा, हरकत या इशारों के इस्तेमाल से संबंधित है जो अपमानजनक हों, या जिनसे इंटरनेशनल मैच के दौरान किसी बल्लेबाज़ के आउट होने पर आक्रामक प्रतिक्रिया हो सकती हो."

इसके अलावा, फ़ातिमा के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है क्योंकि 24 महीनों के अंदर यह उनका दूसरा अपराध था, जिससे एक साल के भीतर उनके कुल डिमेरिट पॉइंट दो हो गए हैं. फातिमा को पिछला डिमेरिट पॉइंट 6 अगस्त, 2025 को डबलिन में आयरलैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज के पहले मैच के दौरान मिला था.

फातिमा ने अपना अपराध मान लिया और एमिरेट्स ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की सुप्रिया रानी दास द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी. ऑन-फील्ड अंपायर निमाली परेरा और शथिरा ज़ाकिर जेसी, थर्ड अंपायर रोकेया सुल्ताना और फ़ोर्थ अंपायर रबाब अहसान ने यह आरोप लगाया था.

लेवल 1 के उल्लंघन के लिए कम से कम आधिकारिक तौर पर फटकार लगाने और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाने और एक या दो डिमेरिट पॉइंट देने की सजा हो सकती है.

(PTI इनपुट के साथ)

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