Gold,Silver Price Live On 7 September: 2026 अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो खरीदारी के लिए गहनों की दुकान पर जाने से पहले आज का ताजा भाव जरूर जान लें. हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार ,7 सितंबर को सोने-चांदी की कीमतों में हलचल जारी रहने वाली है.राहत की बात यह है कि बीते एक हफ्ते में मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड-सिल्वर के रेट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. पिछले 7 दिनों के अंदर सोना करीब ₹4,700 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹8,400 प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है. फिलहाल MCX पर सोना लगभग ₹1,52,815 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,37,500 प्रति किलो के आसपास है. वहीं IBJA के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,54,884 पर बना हुआ है.

ऐसे में जो लोग सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हाम उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खरीदारी के लिए यह सही समय है, या भाव अभी और नीचे गिरेंगे? हमारे इस Live Blog में जानिए दिल्ली, मुंबई समेत आपके शहर में 22 और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट क्या है? इसे साथ ही हम आपको सोने-चांदी से जुड़ी दिनभर की हर छोटी-बड़ी अपडेट और एक्सपर्ट्स की राय भी बताएंगें.तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस Gold-silver Live ब्लॉग में बने रहिए...

Gold, Silver Rate Today, 7 September 2026 Live Updates (Aaj Sone Chandi Ka Taza Bhav):

