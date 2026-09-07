Gold,Silver Price Live On 7 September: 2026 अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो खरीदारी के लिए गहनों की दुकान पर जाने से पहले आज का ताजा भाव जरूर जान लें. हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार ,7 सितंबर को सोने-चांदी की कीमतों में हलचल जारी रहने वाली है.राहत की बात यह है कि बीते एक हफ्ते में मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड-सिल्वर के रेट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. पिछले 7 दिनों के अंदर सोना करीब ₹4,700 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹8,400 प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है. फिलहाल MCX पर सोना लगभग ₹1,52,815 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,37,500 प्रति किलो के आसपास है. वहीं IBJA के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,54,884 पर बना हुआ है.
ऐसे में जो लोग सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हाम उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खरीदारी के लिए यह सही समय है, या भाव अभी और नीचे गिरेंगे? हमारे इस Live Blog में जानिए दिल्ली, मुंबई समेत आपके शहर में 22 और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट क्या है? इसे साथ ही हम आपको सोने-चांदी से जुड़ी दिनभर की हर छोटी-बड़ी अपडेट और एक्सपर्ट्स की राय भी बताएंगें.तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस Gold-silver Live ब्लॉग में बने रहिए...
Gold, Silver Rate Today, 7 September 2026 Live Updates (Aaj Sone Chandi Ka Taza Bhav):
Gold Price Live: दिल्ली में आज क्या है 22-24 कैरेट सोने का भाव?
Delhi Gold Rate Today: राजधानी दिल्ली में आज सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल रही है. 7 सितंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,52,800 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, ज्वैलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,40,067 प्रति 10 ग्राम बनी हुई है. देश के प्रमुख शहरों के मुकाबले आज दिल्ली में सोना सबसे किफायती रेट पर मिल रहा है.
Gold Price Live: हफ्तेभर में 1% सस्ता हुआ सोना
अगर बीते हफ्ते से तुलना करें तो सोने की कीमतों में करीब 1% की गिरावट आई है, हालांकि सालाना आधार पर सोना अभी भी लगभग 42% के मजबूत रिटर्न पर बना हुआ है.
Gold, Silver Price Live: चेन्नई में सोना-चांदी सबसे महंगा तो दिल्ली में सस्ता
Gold Price Today Live Updates: हफ्ते के पहले दिन आज यानी सोमवार (7 सितंबर) की सुबह सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में सुस्ती देखने को मिल रही है. Bullion.co.in के मुताबिक, 24 कैरेट सोना लगभग ₹1,53,340 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹1,40,562 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना हुआ है. वहीं, चांदी का भाव ₹2,37,170 प्रति किलो दर्ज किया गया है. देश के प्रमुख शहरों की बात करें तो आज चेन्नई में सोने-चांदी के दाम सबसे ज्यादा है, जबकि दिल्ली में रेट सबसे कम दर्ज किए गए हैं.
Gold Silver News Live: बीते हफ्ते धड़ाम हुए सोने-चांदी के भाव, जानें 22 और 24 कैरेट के नए रेट्स
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, बीते हफ्ते 24 कैरेट सोने का भाव ₹4,694 गिरकर ₹1,54,884 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो इससे पहले ₹1,59,578 था. इसी तरह 22 कैरेट सोना ₹1,41,874 और 18 कैरेट सोना ₹1,16,163 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ.सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी भारी नरमी देखी गई. चांदी का रेट ₹8,436 घटकर ₹2,35,456 प्रति किलो पर पहुंच गया है, जो पहले ₹2,43,892 था.
Gold, silver price live: चांदी ₹1.82 लाख और सोना ₹40 हजार हुआ सस्ता!
गोल्ड-सिल्वर अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आ चुकी हैं. 29 जनवरी 2026 को ₹4,20,048 प्रति किलो का ऑल-टाइम हाई बनाने वाली चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब ₹1.82 लाख रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है. वहीं, सोना भी अपने ₹1.93 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई से करीब ₹40 हजार रुपये नीचे गिर चुका है.अपने ऑल टाइम हाई के मुकाबले यह गिरावट उन खरीदारों और निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकती है, जो सही समय पर एंट्री का इंतजार कर रहे थे.