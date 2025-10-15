PAK vs SA: पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 93 रनों से हराया, नोमान अली ने लिए 10 विकेट

Pakistan beat South Africa, 1st Test: लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही दो टेस्ट मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका पर पाकिस्तान ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली ने कमाल की गेंदबाजी की और टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट लिए. नोमान अली ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा दस विकेट लेने में सफलता हासिल की. पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 277 रनों का टारगेट दिया था जिसके बाद अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में 183 रन बनाकर आउट हो गई.

शाहीन को मिले 4 विकेट

साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान शाहीन अफरीदी ने भी 4 विकेट लिए और अफ्रीकी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. इसके अलावा साजिद खान ने दो विकेट अपने नाम लिए. बता दें कि नोमान अली ने पहली पारी मे ं6 और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए. लाहौर की पिच पर नोमान अली ने अपनी फिरकी से अफ्रीकी बल्लेाबजों को परेशान कर दिया.

बता दें कि पाकिस्तान ने पहली पारी में 378 का स्कोर खड़ा किया था जिसके बाद साउथ अफ्रीका 269 रन ही बना सकी थी. पाकिस्तान को पहली पारी के आधार पर 109 रनों की लीड मिली थी, इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 167 रन बनाए थे. जिसके बाद साउथ अफ्रीका को 277 रनों का टारगेट मिला था.