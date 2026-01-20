विज्ञापन
बांग्लादेश को 'दोस्त' पाकिस्तान ने दिया 440 वोल्ट का झटका, वर्ल्ड कप को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

रिपोर्ट के मुताबकि अगर आईसीसी, बांग्लादेश के अनुरोध को अस्वीकार भी कर देती है तो पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बहिष्कार करने की संभावना बहुत कम है.

बांग्लादेश को 'दोस्त' पाकिस्तान ने दिया 440 वोल्ट का झटका, वर्ल्ड कप को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान
एक्शन में बांग्लादेशी खिलाड़ी
  • बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से अपने सभी मैच श्रीलंका में कराने की मांग आईसीसी से की थी
  • आईसीसी ने बांग्लादेश की मांगों को अस्वीकार करते हुए उन्हें 21 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया है
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप से बहिष्कार करने का कोई आधिकारिक निर्णय अभी तक नहीं लिया है
हाल में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांगों को अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद नहीं मानती है तो पाकिस्तान की टीम भी आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने पर विचार करेगी. जिसके बाद से वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मच गया है. लोग लगातार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहें है. मगर अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है. उसे सुन भारतीय फैंस खुश हो जाएंगे. RevSportz  की एक रिपोर्ट के मुताबकि अगर आईसीसी, बांग्लादेश के अनुरोध को अस्वीकार भी कर देती है तो पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बहिष्कार करने की संभावना बहुत कम है. पीसीबी के एक करीबी सूत्र ने बताया है कि पाकिस्तान ने चल रहे इस विवाद पर कोई आधिकारिक रुख नहीं अपनाया है. सूत्र ने कहा, 'नहीं, यह पीसीबी का रुख नहीं है. पाकिस्तान के पास ऐसा करने का कोई आधार नहीं है. क्योंकि आईसीसी, पीसीबी के सारे मुकाबले पहले से ही श्रीलंका में करा रही है. लोग इस मुद्दे को हवा देने के लिए ऐसी बातें फैला रहे हैं.'

इससे पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा मुद्दे पर समर्थन के लिए पाकिस्तान से संपर्क किया था. जिसके बाद उन्हें पीसीबी की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली थी.

बीसीबी को 21 जनवरी तक का मिला है अल्टीमेटम 

जारी उठापटक के बीच आईसीसी ने बीसीबी को 21 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है. अगर वह राजी हो जाती है तो ठीक है. वरना सात फरवरी से आगाज हो रहे टूर्नामेंट में किसी अन्य टीम को मौका दिया जाएगा.

सुरक्षा कारणों का हवाला दे रही है बांग्लादेश

आपको बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत अपनी टीम नहीं भेजना चाहती है. बोर्ड चाहता है कि उसके सारे मुकाबले श्रीलंका में आयोजित कराए जाएं. इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने आईसीसी से ग्रुप बदलने की भी मांग की थी. जिससे उसके मैच शिफ्ट हो सकें. मगर आईसीसी ने उनकी सारी मांगों को खारिज कर दिया है. 

