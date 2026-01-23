विज्ञापन
U19 World Cup: जानबूझकर धीमी बल्लेबाजी कर जिम्बाब्वे को पहुंचाया सुपर 6 में, पाकिस्तान पर लगा हेरफेर का आरोप

Pakistan Accused Of Manipulation in U19 World Cup: ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ पाकिस्तान की रणनीति की आलोचना हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने रन चेज़ में धीमा खेलकर अपने नेट रन रेट (NRR) को बेहतर बनाया, जिसका मतलब था कि स्कॉटलैंड क्वालिफ़ाई नहीं कर सके.

Pakistan accused of manipulation as slow chase in U19 World Cup
  • पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ धीमी बल्लेबाजी कर स्कॉटलैंड को सुपर 6 में जगह न मिलने दी
  • पाकिस्तान ने 181 गेंदें बचाकर आठ विकेट से मैच जीता और ग्रुप में दूसरे स्थान पर क्वालीफाई किया
  • लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 16 से 25 ओवर के बीच 50 गेंदें बिना रन बनाए खेलीं
Pakistan Accused Of Manipulation: अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने एक ऐसी हरकत की है जिसकी चर्चा हो रही है. दरअसल, पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने के क्रम में काफी धीमी बल्लेबाजी की जिससे स्कॉटलैंड की टीम को सुपर 6 में जाने का मौका नहीं मिल सके. दरअसल, पाकिस्तान ने यह मैच आठ विकेट से जीता और 181 गेंदें बाकी रहते हुए अपनी ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहकर सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर लिया. हालांकि, पाकिस्तान की जीत का अंतर ऐसा था कि ज़िम्बाब्वे तीसरे स्थान पर रहा और दूसरे राउंड में जगह बनाने में सफल रहा. हालांकि, इससे स्कॉटिश टीम का दिल टूट गया, जो क्वालिफाई नहीं करने से चूक गई.

चालाकी या बेईमानी..

बता दें कि अगर पाकिस्तान 129 रन का टारगेट 26वें ओवर में चेज़ कर लेता, तो स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर जाता. लेकिन, उन्होंने चेज़ 27वें ओवर में पूरा किया, जिसका मतलब था कि ज़िम्बाब्वे का नेट रन रेट (NRR) स्कॉटलैंड से थोड़ा आगे रहे जिससे जिम्बाब्वे की टीम भी सुपर 6 में पहुंचने में सफल रहे.यह साफ तौर पर पाकिस्तान की एक रणनीति थी कि ज़िम्बाब्वे क्वालिफाई करे और स्कॉटलैंड बाहर हो जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी NRR को बेहतर बनाने के लिए धीमा खेला. 16वें और 25वें ओवर के बीच,पाकिस्तान ने 50 ऐसी गेंदें खेली जिसपर कोई रन नहीं बना. 16वें ओवर के आखिर में, फरहान यूसुफ की टीम का स्कोर 96 रन थे और अगले 10 ओवर में उन्होंने सिर्फ 27 रन बनाए. जिसे देखकर समझा जा सकता था कि पाकिस्तान ने सोची-समझी रणनीति के तहत ऐसे किया था. 

पाकिस्तान की रणनीति या फिर कोई साजिश

बता दें कि अंडर-19 वर्ल्ड कप के नियमों के अनुसार,जो टीमें ग्रुप से क्वालीफाई करती हैं, उनके खिलाफ़ मिले पॉइंट्स और NRR सुपर 6 में आगे ले जाए जाते हैं.  इसलिए, पाकिस्तान के लिए, अगले राउंड में सिर्फ़ इंग्लैंड और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ के नतीजे ही गिने जाएंगे. अगर स्कॉटलैंड क्वालीफाई करता, तो उनके खिलाफ़ पाकिस्तान की बड़ी जीत गिनी जाती, लेकिन क्योंकि ज़िम्बाब्वे क्वालीफाई कर गया, इसलिए ज़िम्बाब्वे पर पाकिस्तान की बड़ी जीत सुपर 6 के लिए उनके NRR को बढ़ाएगी. 

क्रिकेट फैंस की दो राय

इस घटना ने क्रिकेट फैंस की राय को बांट दिया है, कुछ लोगों ने इसे स्मार्ट टैक्टिक्स कहा, जबकि दूसरों ने इसे हेरफेर और खेल की भावना के खिलाफ बताया. कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान की जानबूझकर की गई चाल की वजह से स्कॉटलैंड का सुपर सिक्स स्टेज में खेलने से चूकना सही था.सोशल मीडिया पर फैन्स लगातार रिएक्ट कर रहे हैं. 

सुपर 6 में ऐसे भिड़ सकते हैं भारत और पाकिस्तान की टीमें
पाकिस्तान के दूसरे स्थान पर पहुंचने और भारत के शनिवार (24 जनवरी) को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच जीतने पर अपने ग्रुप में टॉप पर रहने की संभावना के साथ, दोनों टीमें 1 फरवरी को बुलावायो क्रिकेट ग्राउंड में सुपर 6 राउंड में एक-दूसरे का सामना  कर सकते हैं.  

