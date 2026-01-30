Video: पाकिस्तान की बेइज्जती! ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बना मजाक, अंपायर की कमेंट्री सुन हंसते- हंसते पेट पकड़ लेंगे

Pakistan 3rd umpire Video viral: पाकिस्तान ने सईम अयूब के ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच को अपने नाम किया इस टीम ने गुरुवार को गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले को 22 रन से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. इस मैच में बाबर आजम ने 24 रन की पारी खेली, बाबर को एडम जम्पा ने LBW आउट कर पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन बाबर के आउट होने के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर फैन्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. दरअसल, LBW के फैसले के दौरान पाकिस्तान के थर्ड अंपायर ने जिस तरह से रिएक्ट किया उसे देखकर फैन्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

अंपायर की इंग्लिश और बातें सुन पकड़ लेंगे पेट

हुआ ये कि बाबर ने रिवर्स स्विप करके एडम जम्पा की गेंद पर शॉट मारना चाहते थे लेकिन गेंद खेलने से चूक गए और गेंद उनके पैड पर जा लगी, इसके बाद बाबर ने DRS लिया. थर्ड अंपायर के पास जब यह फैसला गया तो अंपायर ने जिस तरह से कमेंट्री की उसे सुनकर फैन्स पाकिस्तान के अंपायर का मजाक उड़ा रहे हैं. पाकिस्तानी अंपायर सही तरह से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे और थर्ड अंपायर क्या कहना चाह रहे थे उसे सही तरह से व्यक्त भी नहीं कर पा रहे थे. यही कारण है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है और फैन्स जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

फैन्स के बीच थर्ड अंपायर बना मजाक का पात्र

Just listen to Pakistan 3rd umpire



Australia team be like -Kin gawaro ko umpire bna diya

pic.twitter.com/uS3CqfpBeR — Space Recorder (@1spacerecorder) January 30, 2026

Best umpire in the world consecutive years alim dar

Kisi Randi k bacho — Noman khattak (@NKkhattakkk) January 30, 2026

uski koi galti nahi .. why force Pakistanis to speak in english. when you know english is their 10th language if lucky... else pic.twitter.com/xSnIYmSl6p — Born Indian🇮🇳🇮🇳 (@channarohit786) January 30, 2026

अबे कैसे अंपायर रखे है — himanshu singh (@96hhimanshu) January 30, 2026

It's no big deal that he can't speak proper English.😲😲 Your only problem is Australia playing in Pakistan.🙏✅✅ — Daily Dose (@rehman7614) January 30, 2026

padh likh lete to kuch kaam ho jata — TheAshuuEffect (@niet007) January 30, 2026

पाकिस्तान को पहले टी-20 मैच में मिली जीत

टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तानी टीम ने 8 विकेट खोकर 168 रन बनाए। इस टीम ने पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान (0) का विकेट गंवा दिया था. यहां से कप्तान सलमान आगा और सईम अयूब ने 45 गेंदों में 74 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. सईम 22 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 40 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलमान आगा 27 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 39 रन बनाए. फखर जमां ने बाबर आजम के साथ चौथे विकेट के लिए 37 रन की साझेदारी की। बाबर 24 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान ने 18 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

विपक्षी खेमे से एडम जांपा ने 24 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि जेवियर बार्टलेट और महली बियर्डमैन ने 2-2 विकेट निकाले. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी. मैथ्यू शॉर्ट ने कप्तान ट्रेविस हेड के साथ पहले विकेट के लिए 21 रन जुटाए। शॉर्ट 5 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हेड ने 13 गेंदों में 2 छक्कों और 2 चौकों के साथ 23 रन की पारी खेली.

टीम ने 28 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे. यहां से कैमरून ग्रीन ने मैट रेंशॉ के साथ 40 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया.भले ही, जैवियर बार्टलेट (34) ने एडम जांपा (5) के साथ आठवें विकेट के लिए 34 रन की अटूट साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.

मेजबान खेमे से सईम अयूब और अबरार अहमद ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट निकाला. शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए अयूब को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.