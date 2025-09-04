विज्ञापन
PAK vs UAE: एशिया कप से पहले ही पाकिस्तान की पावर को मार गया लकवा, ये 2 आंकडे़ हैरान कर देंगे, यूएई के खिलाफ भी यह हाल

Pakistan vs United Arab Emirates: बहुत ही हैरानी की बात है कि यूएई जैसी टीम ने भी पाकिस्तान की बैटिंग का ऐसा हाल कर दिया

United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025: यूएई जैसी टीम ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पानी पिला दिया
  • पाकिस्तान के शीर्ष पांच बल्लेबाजों ने यूएई के खिलाफ अच्छी प्रदर्शन नहीं किया और टीम 171 रन तक सीमित रही
  • फखर जमां ने 77 रन बनाकर पाकिस्तान की बैटिंग में सबसे बड़ी भूमिका निभाई लेकिन बाकी बल्लेबाज नाकाम रहे
  • साल 2025 में पाकिस्तान ने 18 टी20 मैचों में हर 20.5 रन पर विकेट गंवाए जो दूसरा सबसे खराब है
एशिया कप (Asia Cup 2025) शुरू होने को को, लेकिन पाकिस्तान के तोते बुरी तरह उड़े हुए हैं. आप यह देखें कि वीरवार को यूएई (Pakistan vs United Arab Emirates) जैसी टीम के खिलाफ भी शीर्ष पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (16), सैम अयूब (11) और कप्तान सलमान आगा (7) मौके को भुनाने में नाकाम रहे. वो तो भला हो फखर जमां (77) जिसकी बैटिंग से पाकिस्तान 171 तक पहुंचने में सफल रहा. लेकिन पाकिस्तान की पावर के क्या हाल हैं, वह आप उसके शीर्ष 5 बल्लेबाजों के यूएई जैसी टीम के खिलाफ प्रदर्शन से साफ समझ सकते हैं, लेकिन बात इससे भी अलग है. बात उन आंकड़ों की है, जो पाकिस्तानी टीम पर धब्बा बन चुके हैं, जिसने पाकिस्तान के समर्थकों के होश उड़ा दिए हैं. 

ये हाल, बल्लेबाजों का ऐसा हाल

टी-20 में पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर) के बहुत ही ज्यादा मायने हैं, लेकिन पावर-प्ले में  पाकिस्तानी बल्लेबाजों की पावर का पंग्चर हो हो गया. यह आप इससे समझें कि साल 2025 में पाकिस्तान ने खेले 18 टी20 मैचों में हर 20 .5 रन के बाद विकेट गंवाया. मतलब इस साल उसका बैटिंग औसत 20.5 का है. और यह पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त 12 देशों में जिंबाब्बे के बाद सबसे खराब औसत है. मतलब इस मामले में पाकिस्तान का नंबर 11 है.  जिंबाब्वे ने इस साल हर 17.55 रन के बाद अपना विकेट गंवाया है. 

डॉट बॉल के जाल में फंसी पाकिस्तानी पावर

कभी दुनिया में टी20 में भी पाकिस्तानी टीम में यूनिस खान, शाहिद आफरीदी जैसे बल्लेबाजों का दबदबा था. इनकी पावर की तूती दुनिया  भर में बोलती थी, लेकिन आज इसकी बैटिंग पावर का क्या हाल है, यह आप इससे समझें कि यूएई जैसी टीम के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 50 डॉट बॉल (खाली गेंद) खेलीं. इसका प्रतिशत 38.5 रहा. और पिछले साल 2024 टी20 विश्व कप के बाद से पाकिस्तान का डॉट बॉल प्रतिशत 40.7 हो गया है. और यह पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त 12 देशों में तीसरा सबसे ज्यादा प्रतिशत नंबर है. 


 

