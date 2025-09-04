PAK vs UAE: एशिया कप से पहले ही पाकिस्तान की पावर को मार गया लकवा, ये 2 आंकडे़ हैरान कर देंगे, यूएई के खिलाफ भी यह हाल

एशिया कप (Asia Cup 2025) शुरू होने को को, लेकिन पाकिस्तान के तोते बुरी तरह उड़े हुए हैं. आप यह देखें कि वीरवार को यूएई (Pakistan vs United Arab Emirates) जैसी टीम के खिलाफ भी शीर्ष पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (16), सैम अयूब (11) और कप्तान सलमान आगा (7) मौके को भुनाने में नाकाम रहे. वो तो भला हो फखर जमां (77) जिसकी बैटिंग से पाकिस्तान 171 तक पहुंचने में सफल रहा. लेकिन पाकिस्तान की पावर के क्या हाल हैं, वह आप उसके शीर्ष 5 बल्लेबाजों के यूएई जैसी टीम के खिलाफ प्रदर्शन से साफ समझ सकते हैं, लेकिन बात इससे भी अलग है. बात उन आंकड़ों की है, जो पाकिस्तानी टीम पर धब्बा बन चुके हैं, जिसने पाकिस्तान के समर्थकों के होश उड़ा दिए हैं.

ये हाल, बल्लेबाजों का ऐसा हाल

टी-20 में पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर) के बहुत ही ज्यादा मायने हैं, लेकिन पावर-प्ले में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की पावर का पंग्चर हो हो गया. यह आप इससे समझें कि साल 2025 में पाकिस्तान ने खेले 18 टी20 मैचों में हर 20 .5 रन के बाद विकेट गंवाया. मतलब इस साल उसका बैटिंग औसत 20.5 का है. और यह पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त 12 देशों में जिंबाब्बे के बाद सबसे खराब औसत है. मतलब इस मामले में पाकिस्तान का नंबर 11 है. जिंबाब्वे ने इस साल हर 17.55 रन के बाद अपना विकेट गंवाया है.

डॉट बॉल के जाल में फंसी पाकिस्तानी पावर

कभी दुनिया में टी20 में भी पाकिस्तानी टीम में यूनिस खान, शाहिद आफरीदी जैसे बल्लेबाजों का दबदबा था. इनकी पावर की तूती दुनिया भर में बोलती थी, लेकिन आज इसकी बैटिंग पावर का क्या हाल है, यह आप इससे समझें कि यूएई जैसी टीम के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 50 डॉट बॉल (खाली गेंद) खेलीं. इसका प्रतिशत 38.5 रहा. और पिछले साल 2024 टी20 विश्व कप के बाद से पाकिस्तान का डॉट बॉल प्रतिशत 40.7 हो गया है. और यह पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त 12 देशों में तीसरा सबसे ज्यादा प्रतिशत नंबर है.



