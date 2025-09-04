विज्ञापन

महाभारत के अर्जुन की वाइफ की 10 तस्वीरें, 5वीं देखकर कहेंगे- द्रॉपदी-सुभद्रा से भी सुंदर

महाभारत और ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम शाहीर शेख अपने टीवी शोज की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. शाहीर के बारे में तो सब जानते हैं लेकिन आज आपको उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं.

शाहीर शेख की पत्नी रुचिका कपूर की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

स्टार प्लस पर साल 2013 में महाभारत आई थी. इस शो के किरदार ने लोगों के दिलों में अपन अलग जगह बनाई थी. शो में अर्जुन का किरदार निभाकर शाहीर शेख फेमस हो गए थे. शाहीर ने घर-घर में अपनी पहचान बना ली थी. वो लंबे समय से टीवी पर काम कर रहे थे मगर असली पहचान उन्हें महाभारत से मिली. शाहीर की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सबसो पता है लेकिन लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं. उनकी पत्नी रुचिका कपूर के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है. आइए आपको रुचिका कपूर के बारे में बताते हैं.

शाहीर शेख और रुचिका कपूर ने कोर्ट मैरिज की थी. शादी के बाद दोनों जम्मू सेटल हो गए हैं. शाहीर जम्मू के रहने वाले हैं वहीं रुचिका मुंबई में ही पली बढ़ी हैं.

रुचिका भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. वो एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स लिमिटेड में क्रिएटिव प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं.

रुचिका ने बालाजी मोशन की कई फिल्म्स में बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर काम किया है. उन्होंने जजमेंटल है क्या, लैला मजनू और वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों में काम किया है.

रुचिका और एकता कपूर का कनेक्शन साल 2014 से शुरू हुई था. जब उन्होंने बालाजी मोशन पिक्चर्स में बतौर मार्केटिंग हेड ज्वाइन किया था. उन्होंने एकता कपूर के साथ लंबे समय तक काम किया है.

रुचिका और शाहीर पहली बार फिल्म जजमेंटल है क्या के सेच पर मिले थे. इस फिल्म में राजकुमार राव और कंगना रनौत लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म के सेट पर मुलाकात के बाद दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी.

रुचिका और शाहीर ने एक-दूसरे को करीब डेढ़ साल तक डेट किया था. उसके बाद इस कपल ने शादी करने का फैसला कर लिया था.

रुचिका और शाहीर दो बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं. उनकी दो बेटियां हैं. शाहीर ने अपनी बेटियों का नाम अनाया और कुदरत रखा है.

शाहीर और रुचिका शादी के एक साल बाद बेटी अनाया के पेरेंट्स बने थे. उसके दो साल बाद रुचिका ने कुदरत को जन्म दिया.

शाहीर अब फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. वो आखिरी बार दो पत्ती में कृति सेनन और काजोल के साथ नजर आए थे.

शाहीर और रुचिका अक्सर सोशल मीडिया पर रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं.

Mahabharat Arjun, Shaheer Sheikh
