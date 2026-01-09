विज्ञापन
PAK vs SL 2nd T20I Live: पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे टी20 में बारिश, टॉस में देरी

Pakistan tour of Sri Lanka, 2026: श्रीलंका के पास आज वापसी का अच्छा मौका है, देखने वाली बात होगी कि मेजबान 1-1 की बराबरी पर आ पाते हैं या नहीं

Sri Lanka vs Pakistan, 2nd T20I Live:
पहले मैच में मेजबानों को 6 विकेट से पीटने के बाद पाकिस्तान अब से कुछ ही देर बाद श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. फिलहाल दांबुला में बारिश के कारण टॉस निर्धारित समय पर नहीं हो सका है. रंगिरी दाबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में इस समय तेज बारिश हो रही है. बारिश के चलते मैदान को पूरी तरह कवर से ढक दिया गया है, जिसके कारण टॉस को आधिकारिक तौर पर टाल दिया गया है. ग्राउंड स्टाफ पूरी तरह मुस्तैद है और मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल सभी को मौसम के मेहरबान होने का इंतजार करना पड़ेगा. आगे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें. यह सीरीज दोनों ही देशों के लिए टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है. मेजबान श्रीलंका के खिलाफ आज वापसी का अच्छा मौका है, लेकिन पिछले मैच के प्रदर्शन को देखते हुए उसका अच्छा टेस्ट होने जा रहा है..


