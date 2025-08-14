एशिया कप में छक्कों का किंग बनने की रेस में सिर्फ यह इकलौता भारतीय सबसे आगे, जाने कौन 5 हैं टॉप पर

ज्यों-ज्यों समय गुजर रहा है, करोड़ों भारतीय फैंस की बेताबी भी अगले महीने शुरू होने जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) की भारतीय टीम को लेकर बढ़ती जा रही है. 15 अगस्त के बाद के अगले हफ्ते के भीतर कभी भी भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा. कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का कप्तान बनना एकदम तय है तो ताजा खबरों के अनुसार हाल ही में इंग्लैंड के साथ सीरीज ड्रॉ में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल (Shubman Gill) के लिए जगह बनाना खासा मुश्किल हो सकता है. बहरहाल, टूर्नामेंट के रिकॉर्डों की बात करें, तो एशिया कप के इतिहास (T20 फॉर्मेट) में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में रोहित और विराट नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह जादरान पहले नंबर पर हैं. जानदरान ने 8 मैचों में 13 छक्के जड़े हैं. चलिए जान लीजिए कि इस मामले में टॉप-5 बल्लेबाज कौन हैं.



नाम देश मैच छक्के

नजीबुल्लाह जादरान अफगानिस्तान 8 13

रहमनुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान 5 12

रोहित शर्मा भारत 9 12

विराट कोहली भारत 10 12

बाबर हयात हांगकांग 5 10

सूर्यकुमार यादव हैं फायदे की स्थिति में

यूं तो अगले महीने शुरू होने जा रही मेगा इवेंट में कई भारतीय बड़ी संख्या में छक्के लगा सकते हैं, लेकिन इस मामले में सूर्यकुमार यादव इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जो सबसे फायदे की स्थिति में हैं. अब जबकि रोहित और विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं और केएल राहुल का चुना जाना मुश्किल है, तो ऐसे में सूर्यकुमार इकलौते ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं, जो एशिया कप (T20) में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में शीर्ष दस बल्लेबाजों में शामिल हैं. सूर्यकुमार यादव ने 5 मैचों में 8 छक्के जड़े हैं.