हो गया साफ ! इस वजह से लिया संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स से अलग होने का फैसला

पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट गलियारे में संजू सैमसन के राजस्थान छोड़कर चेन्नई के साथ जुड़ने की चर्चा जोरों पर है. कुछ दिन पहले ही सैमसन ने राजस्थान प्रबंधन से खुद को रिलीज करने का अनुरोध किया था. लेकिन तभी से फैंस के मन में यह सवाल लगातार घूम रहा है कि आखिरकार संजू कप्तान होने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स से क्यों अलग होना चाहते हैं. दरअसल बात यह है कि आईपीएल खत्म होते होते सैमसन और राजस्थान के बीच कई मतभेद हो गए थे. और इनमें से एक बड़ी वजह सैमसन का इंग्लैंड कप्तान जोस बटलकर को रिलीज करने के लेकर अलग-अलग पेज पर होना रहा. सैमसन की इस मुद्दे को लेकर प्रबंधन से काफी जोरदार बहस हुई, लेकिन राजस्थान ने बटलर से अलग होना ही गवारा समझा.

रिपोर्ट के अनुसार,'सैमसन ने राजस्थान से एक औपचारिक तौर पर अनुरोध किया था कि वह वह अब नई टीम से जुड़ने की ओर देख रहे हैं. वास्तव में आरआर और सैमसन के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहे. और इनमें से एक प्रबंधन को बटलर को रिलीज करना रहा.' वहीं, इस महीने की शुरुआत में सैमसन ने सार्वजनिक रूप से बटलर को रिटेन न करने की आलोचना की थी. बटलर पिछले सात साल से राजस्थान से जुड़े थे, लेकिन पिछले साल मेगा नीलामी से पहले राजस्थान ने उन्हें रिलीज कर दिया.

पिछले आईपीएल सीजन में स्टार-स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, 'बटलर को रिलीज करना मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण फैसलों में से एक रहा है. इंग्लैंड सीरीज के दौरान मैंने डिनर के दौरान उनसे कहा कि मैं अभी भी इससे नहीं उबर सका हूं. और अगर मैं आईपीएल में कोई एक बात बदल सकता, तो मैं हर तीन साल बाद खिलाड़ियों को रिलीज करने के नियम में बदलाव करूंगा'